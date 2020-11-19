نفايات البلاستيك في المحيطات تخنق الحياة البحرية

لم يعد من النادر العثور على حيوانات بحرية نافقة إثر ابتلاعها مخلفات بلاستيكية، وهو أمر يثير غضب الناشطين البيئيين خصوصاً أن هذه الثدييات تكون في الغالب من الأنواع المهددة بالانقراض.

فقد عُثر أخيراً على خروف بحر نافق بعد أن ابتلع عدداً كبيراً من الأكياس البلاستيكية شكّلت كرة بحجم حبة شمام في معدته، كما وُجدت سلحفاة صغيرة وبطنها مثقوب بشظايا بلاستيكية صغيرة.

ومنذ عام 2009، عُثر على الكثير من الثدييات والسلاحف البحرية ابتلعت مخلفات بلاستيكية أو علقت بها.

ونشرت منظمة «أوشيانا» البيئية غير الحكومية في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، تقريرها الهادف إلى وصف التأثير التراكمي للتلوث البلاستيكي على الحيوانات البحرية خلال العقد الماضي رغم عمليات إعادة التدوير المتزايدة.

وقد وجد باحثون أن أكثر المخلفات، التي تم ابتلاعها، كانت خيوط صنارات الصيد والأغطية البلاستيكية والأكياس والبالونات وأغلفة الطعام، في حين كانت أحزمة التوضيب والأكياس والبالونات بشرائط، المسؤولة عن حوادث التشابك.

ويتأثر بهذه الظاهرة أكثر من 900 نوع من بينها الطيور والأسماك والعديد منها مدرج على قوائم أنواع مهددة بالانقراض، وفقاً لـ«أوشيانا».

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة والعالمة في «أوشيانا» كيمبرلي وارنر «هناك حالات كثيرة لم يتم رصدها أو تسجيلها ربما».

لكن رغم أن البيانات ليست شاملة، فإن المجموعة ما زالت تأمل في أن يساعد التقرير على تغيير سلوك الناس.

وأوضحت «هذه مشكلة موجودة على شواطئنا، ويجب أن تكون حافزاً لجعل الناس يتحركون الآن لوقف تدفق البلاستيك إلى المحيط».

و20 في المئة من بين السلاحف التي عثر عليها مبتلعة البلاستيك، من صغار هذه الأنواع.

وأضافت وارنر «بعد لحظات فقط من ولادتها، وفي رحلتها الأولى إلى المحيط، تبدأ ابتلاع البلاستيك المنتشر على شواطئنا».

ويمكن أن تشكل هذه المخلفات داخل جوف الحيوانات عوائق داخلية تمنعها من أن تتناول الطعام، وهو أمر يؤدي في نهاية المطاف إلى نفوقها.

وفي بعض الأحيان، تعلق حلقة من البلاستيك حول أعناقها وعندما تكبر تختنق ببطء.

ولفتت العالمة إلى أنه «قد تؤدي هذه المخلفات البلاستيكية إلى تضييق مجرى الهواء لدى الحيوانات أو قطعه ما يعيق عملية التنفس».

وتابعت «وأحيانا، لا يسمح وزن المخلفات التي تشتبك بها الحيوانات بالصعود إلى السطح للتنفس».