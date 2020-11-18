ابيك جيمز vs آبل.. الصراع يصل أستراليا

سيدني (د ب أ)

فتحت شركة «ابيك جيمز»، المالكة للعبة «فورت نايت»، الإلكترونية الشهيرة، جبهة جديدة في معركتها ضد شركة «آبل»، ونقلت جزءاً من الصراع إلى سيدني، متهمة «عملاق التكنولوجيا» بانتهاك قانون حماية المستهلك في أستراليا.

وتتهم «ابيك جيمز»، «آبل» بـ«سوء استغلال قوتها السوقية»، وحظر المنافسة على نظام أجهزة «آيفون»، واحتكار توزيع عائدات الاستخدام، وفرض قيود على عمليات الشراء داخل التطبيق.

يشار إلى أن «آبل» تحتفظ بـ30 % من عمليات الشراء داخل التطبيق، وتحظر على مطوري تطبيقات نظام التشغيل «آي أو إس» اللجوء لأي سبل دفع بديلة، وهو ما ترفضه «ابيك جيمز».