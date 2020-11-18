ذوبان سريع لثلاثة أنهار جليدية

باريس (أ ف ب)

كشفت دراسة حديثة أن ذوبان أكبر ثلاثة أنهار جليدية في غرينلاند، يسير بمعدل أسرع من كل التوقّعات، ما ينذر بارتفاع مستوى مياه بحار العالم بأكثر من متر.

واستند فريق الدراسة، التي نشرتها «نيتشر كوميونيكايشنز» إلى صور تاريخية وبيانات علمية، في تقدير كمّية الجليد التي ذابت خلال القرن العشرين في الأنهار الثلاثة، وهي ياكوبشافن إسبري وكانغرلوسواك وهيلهايم.

ورجّح الفريق أن يكون ياكوبشافن إسبري قد خسر أكثر من 1500 مليار طنّ من الجليد بين عامي 1880 و2012، في مقابل 1381 مليار طنّ لكانغرلوسواك و31 مليار طنّ لهيلهايم، بين عامي 1900 و2012.