مايكل بي أكثر الرجال جاذبية

منحت مجلة «بيبول» الممثل مايكل بي. جوردن لقب «أكثر الرجال -على قيد الحياة- جاذبية».

وقال جوردن «33 عاماً»: إن اللقب منحه «شعوراً رائعاً».

وبدأ جوردن مسيرته الفنية عندما كان طفلاً في برامج تلفزيونية منها «أول ماي تشيلدرن»، ثم قدم أداء متميزاً في دراما العدالة الاجتماعية «فروتفيل ستيشن» عام 2013.

وفي 2015، لعب دور البطولة في فيلم «كريد»، وبعد ثلاث سنوات، جسد شخصية الشرير إريك كيلمونجر في فيلم «بلاك بانثر».

(رويترز)