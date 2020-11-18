أنيتا: من حقي أتعلم

تورينو (أ ف ب)

رفضت تلميذة إيطالية في الثانية عشرة من عمرها البقاء في المنزل، بعد إغلاق مدرستها مجدّداً في ظلّ الموجة الثانية من وباء كورونا.

ومنذ السادس من نوفمبر الجاري، تحضر أنيتا كلّ صباح مرتدية قبّعة صوفية وقفّازين وكمامة، إلى مدرسة إيتالو كالفينو في حي تورينو، ومعها كرسيها الزهري الفاقع وطاولتها الصغيرة القابلة للطيّ، وتجلس أمام مدخل المدرسة لمتابعة الحصص عن بعد، فيما تظهر خلفها لافتة كتبت عليها: «حاضرة !.. حضور الحصص الدراسية حقّنا».

وبعد بضعة أيام، انضمت إليها رفيقتها ليزا وتلاميذ آخرون للمطالبة سلمياً بحقّهم في التعلّم.

وتقديراً لحرصها على الدراسة، اتصلت وزيرة التعليم الإيطالية هاتفياً بـ«أنيتا» وأشادت بدأبها، وأكّدت لها «أن المدارس ستفتح مجدّداً عما قريب».