«مكتبة» توسع نطاق مسابقة القارئ المبدع

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «مكتبة» في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الدورة الثامنة من مسابقة القارئ المبدع لعام 2020/‏‏‏2021، التي تفتح أبوابها هذا العام بشكل واسع لاستقبال مشاركات طلّاب المدارس الحكومية والخاصة من جميع أرجاء دولة الإمارات، وتستمر المسابقة ثلاثة أشهر، ويمكن متابعة آخر التحديثات المتعلّقة بالمسابقة من خلال وسم #قارئ_مبدع.

وتهدف المسابقة، التي يتم تنظيمها بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، إلى تشجيع الأطفال والناشئة على القراءة باللغتين العربية والإنجليزية، وحثّهم على زيارة المكتبات، وتسليط الضوء على أهمية اللغة العربية، ودعم إبداعات الطلبة الموهوبين في مجال القراءة وتوجيهها نحو التنمية المجتمعية الشاملة، وإثراء الساحة الأدبية ونشر القيم الثقافية والمجتمعية بين أفراد المجتمع.

ويتوّجب على الراغبين في المشاركة الحصول على عضوية في «مكتبة» والتسجيل في المسابقة من خلال الموقع الإلكتروني ar.library.dctabudhabi.ae:/‏‏‏/https ‏‏‏، وقراءة أكبر عدد ممكن من الكتب على مدى شهرين، ثم ملء الاستمارة الخاصة بالمسابقة وتسليمها في الموعد المحدد، كما يتوّجب على المشاركين اجتياز المقابلة الشخصية للتأهل للمرحلة الثانية من المسابقة.

ويمكن للمشاركين استعارة الكتب من المكتبة الرقمية وجميع أفرع «مكتبة» المنتشرة في مختلف أرجاء الإمارة، كما ستتاح لهم الفرصة للمشاركة في أندية قراءة افتراضية، التي سيتم تنظيمها لمساعدة الأطفال على التغلّب على صعوبات القراءة واستيعاب المعلومات المذكورة في الكتب.

وقال عبدالله ماجد آل علي، مدير قطاع دار الكتب والمدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، إن مسابقة القارئ المبدع تفتح أبوابها للطلّاب من مختلف أنحاء الدولة، وذلك انسجاماً مع الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2021، التي تهدّف إلى بناء وإدارة نظام تعليمي ابتكاري يشمل كافة المراحل العمرية في مختلف أنحاء الدولة، موجهاً الدعوة للأطفال والناشئة من كافة إماراتنا الحبيبة للمشاركة في المسابقة والاستمتاع بقراءة الكتب مع فرصة الفوز بجوائز مميزة.

واستقطبت المسابقة في دورتها الماضية 3400 مشارك من مختلف المدارس الحكومية والخاصة في أبوظبي ومنطقتي العين والظفرة، بمنْ فيهم الطلّاب من أصحاب الهمم.