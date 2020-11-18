كريم عبد العزيز ضيف «السيرة» على قناة أبوظبي وتطبيق ADTV

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف الإعلامية وفاء الكيلاني النجم المصري كريم عبدالعزيز في برنامج «السيرة»، والذي تعرضه قناة «أبوظبي» التابعة لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، وتطبيق ADTV مساء يوم الغد الجمعة، الساعة 11:00 مساءً.

ويكشف كريم، خلال حواره، عن علاقته الوطيدة بأسرته الفنية العريقة، وعن حالته الصحية وعلاقته بأصدقائه من الوسط الفني، وبعض المواقف الطريفة التي مر بها خلال مسيرته الفنية، كما يتحدث عن أمنيته أن يعمل مع والده المخرج محمد عبدالعزيز، ولو في لقطة واحدة من إخراجه.

وتلعب وفاء الكيلاني من خلال برنامج السيرة، الذي بدأ عرضه مطلع شهر أكتوبر الماضي، دور صاحبة دار نشر، وتقوم بإجراء الحوار مع ضيوفها عن المحطات التي مروا بها في حياتهم، سواء الفنية أو الشخصية، حيث تقوم بتحويل هذه القصص إلى كتاب سيرة ذاتية.

واستضافت الكيلاني في البرنامج العديد من نجوم الشاشة العربية وذلك لسرد قصص حياتهم، أو بعض المواقف التي تعرضوا لها، في قالب ترفيهي ممتع، منهم أحمد السقا، ويسرا ونيللي كريم، وهاني شاكر، وكان آخرهم في حلقة الأسبوع الماضي الفنان حسين فهمي.