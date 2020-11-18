كنة الظاهري.. فارسة الإرادة

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

الصبر والإصرار والإرادة عناصر شكلت سلاحاً قوياً لنجاح كنة عبدالله الظاهري من فئة «داون سيندروم»، التي تعتبر الحالة النادرة التي تتابع دراستها بأكاديمية الإمارات في أبوظبي، بعد أن حصلت على شهادة الثانوية العامة، وهي من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وتدرس دبلوم مساعد معلم، حيث ستعمل بعد التخرج مساعدة مدرس، مما سيجعلها فعالة في المجتمع، ويعتمد عليها في برنامج المؤهلات الوطنية.

الدمج

وحرصت كنة الظاهري منذ بداية مسيرتها التعليمية على أن تختلط مع بيئات عادية، وذلك بعد أن علمت بأن «الداون سيندروم» فئة تحاكي البيئة المحيطة بها وتتعلم منها بشكل أكبر من الطبيعي وتتأثر بها، ومن هنا حرصت والدتها على أن تلحقها بمدارس خاصة، إلى أن تم الدمج في المدارس الحكومية، ومن هنا بدأت تخوض تجربة دعم المعلمات والطالبات في التعرف على حالة كنة وكيفية التعامل معها.

وعن التحديات التي واجهت كنة في الدمج، أشارت والدتها إلى أن البداية كانت صعبة، ولكن قرار الدمج في المدارس الحكومية وإعطائها حق التعلم، لعب دوراً رئيسياً في دعم مسيرتها التعليمية لتتخرج من الثانوية العامة، واليوم تستكمل الدبلوم المهني من أجل الحصول على وظيفة مناسبة.

وأكدت والدة كنة أنها فخورة بابنتها وسعيدة بما تسطره من نجاح، وأضافت: «تعلمنا من كنة الكثير من الصبر وعدم التسرع في الحكم على الآخرين، وأن الكل يمتلك قدرات كبيرة، ولكن الإيمان بها وتقديرها هو ما يحقق النجاح».

شغف

وقالت: كنة 19 عاماً، وقد حصلت على شهادة الثانوية العامة بنسبة 80% من مدرسة مليح في مدينة شخبوط، وتتمتع بموهبة الاطلاع والقراءة والرسم والخياطة والتلوين وتحب ممارسة الرياضة، وتمنت أن تكمل تعليمها لتحصل على الشهادة الجامعية، وأضافت: كنا متخوفين من التعلم عن بُعد، ولكن رغبتها وشغفها بالتكنولوجيا جعلا الأمر بسيطاً، كما كانت للمعلمات مساهمة كبيرة في التغلب على التحديات، ومن خلال تجربتي أقدم رسالة لكل أب ولكل أم لديه طفل من أصحاب الهمم أن يستمر في تقديم الدعم والتشجيع له وأن لا يحرمه من حقه في الحياه الكريمة.

مواءمة البرامج

ومن جانبه، قال محمد مفيد عبدالكريم مدير تدريب المؤسسات وبرامج المؤهلات الوطنية في أكاديمية الإمارات بأبوظبي: إن البرامج التي تستفيد منها كنة الظاهري صممت لتكون موائمة لأصحاب الهمم وخصوصاً للذين يعانون «داون سيندروم»، وأن الفكرة والاقتراح كانا من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، حيث يوافق هذا البرنامج الطالبة كنة.

وأشار إلى أن البرنامج يتضمن 3 أقسام، الأول يعمل على تحسين وتطوير اللغة الإنجليزية ومهارات التعامل مع الحاسوب، والثاني يتعلق بالمراسلات والتواصل باللغة الإنجليزية، للوصول بالمتدربين إلى مستوى معين من اللغة الإنجليزية، والثالث متعلق بالمؤهلات الوطنية، ودبلوم تربية لأصحاب الهمم أو ما يسمى دبلوم التربية الخاصة، الذي وافقت عليه هيئة المؤهلات الوطنية بدولة الإمارات، والمؤهل الوطني مختلف تماماً عن الدراسة الجامعية، ويحصل الطالب من خلاله على شهادة معترف بها من وزارة التربية والتعليم.

مواد الدراسة

وأوضح أن المواد التي تدرسها كنة، يتم اختيارها بعناية وبطريقة علمية حتى تغطي جميع متطلبات دبلوم التربية الخاصة لأصحاب الهمم وتدرس من قبل اختصاصيين في هذا الموضوع، أما طريقة إجراء الامتحان، فهي تختلف عن الامتحانات التقليدية، حيث يشمل الموضوع جانباً عملياً بنسبة كبيرة، كتنفيذ بعض المشاريع، ويعتبر ذلك هو الأساس الذي تم الاعتماد عليه بدل موضوع الكتابة والامتحانات التقليدية، كما تم العمل على مواءمة البرنامج، بعد مراجعة البرنامج الذي يقدم للطلاب العاديين وتعديله ليتناسب مع الطالبة كنة، وذلك بالتعاون مع اختصاصيين وخبراء في مجال التربية الخاصة، وأطباء ومسؤولين من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.