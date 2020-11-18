كنوز الطعام.. مبادرة «فنون الطهي»

أبوظبي (الاتحاد)

تتواصل مبادرة كنوز الطعام ضمن موسم «فنون الطهي» في أبوظبي، والتي تستهدف الذواقة وتحتفي بالمطاعم المحلية المميزة في الإمارة حتى 15 ديسمبر المقبل، وتشمل احتفالية المأكولات جوائز قيّمة، تتضمن تجارب تناول طعام فاخر وقسائم تسوق وإقامة محلية للأشخاص، ممن يسجلون وصولهم ويطلبون الأطباق الموصى بها.

وقالت ريتشل بارتينجتون مدير عام «بست بايتس» المنظمة للمبادرة: إن دعم المطاعم المحلية يسجل أهمية أكثر من أي وقت مضى، بهدف تعزيز حضورها في حملة كنوز الطعام، وذكرت أن المطاعم تعد القلب النابض لمشهد الضيافة في أبوظبي، مع تقديمها للأطباق عالية الجودة ضمن أجواء مميزة.

ويهدف موسم فنون الطهي في أبوظبي 2020 إلى الإضاءة على الإمارة كوجهة عالمية متفردة للاستمتاع بتجارب تناول الطعام من مختلف المطابخ والثقافات والمناطق، من خلال تقديم برنامج متنوّع من تجارب الطعام التفاعلية، مع الالتزام بكافّة معايير السلامة والإجراءات الاحترازية في مواجهة «كوفيد - 19».