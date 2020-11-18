تدريب ثقافي لمرشدي حديقة الحيوانات بالعين

العين (الاتحاد)

قدمت حديقة الحيوانات بالعين، بالتنسيق مع دائرة السياحة والثقافة والمتمثلة في مكتبة زايد المركزية، برنامجاً تدريبياً تحت عنوان «رفوف» لـ18 مرشداً ثقافياً يعملون في مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، من منطلق حرص الحديقة على تدريب وتطوير موظفيها وإكسابهم أعلى مستويات المهارات والكفاءات المطلوبة في بيئة العمل.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز مجموعة من المهارات للمرشدين الثقافيين، منها مهارات البحث، الفهرسة والتصنيف، تقييم الكتب والمراجع بالإضافة إلى برنامج الجولات التعريفية، والذي يسهم في تزويد الموظفين بأساسيات تصميم الجولات الثقافية في المكتبة، مما سيجعل من زيارة مركز الأبحاث تجربة ورحلة مميزة وممتعة لكل مرتاديها من باحثين وطلاب وأفراد المجتمع، أو كل من يسعى لتطوير معارفه.

وقالت شيخة ضاحي الحساني، مديرة قسم التدريب والتطوير في حديقة الحيوانات بالعين، إن الحديقة تحرص على دفع عجلة التنمية والتطوير من خلال إعداد وتنفيذ مجموعة من برامج التدريب التي تصب في مصلحة الموظف من خلال توفير أساليب مختلفة وبرامج تدريبية تمكنه من الوصول إلى أعلى مستويات التطوير الذاتي، واكتشاف المواهب واستثمارها لتحقيق أداء عالٍ ونتائج متميزة.

وقدم فريق عمل مكتبة زايد المركزية كافة الدعم، وعبر عن سعادته لتعزيز التعاون، وذلك بهدف تبادل الخبرات والعمل على تفعيل مركز الأبحاث، الذي يعد أحد أجزاء المركز الرئيسية والذي يهدف إلى توفير مصادر البحث والمعرفة. جدير بالذكر أن مركز الأبحاث يلعب دوراً أساسياً في عالم التكنولوجيا، ويوفر ملايين المصادر الإلكترونية من كتب ومجلات، بالإضافة إلى المقالات المتنوعة والمحدثة باستمرار، التي تساهم في تعزيز مفهوم القراءة لدى زوار وموظفي مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء.