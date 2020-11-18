عيضة المنهالي.. «عطني أخبارك»

أبوظبي (الاتحاد)

طرح الفنان عيضة المنهالي أغنية جديدة بعنوان «عطني أخبارك»، من كلمات الشاعر حمدان بالكيلة، وألحان أحمد عبدالله، وقال في مطلعها:

يا محبي ! عطني أخبارك

أستهمك «لني» آهمّك

مسمعي بحكاك يتبارك

لا تحرمني وبغلاة أمّك

مبعده داري عن أديارك

والمشاعر كلها يمّك

ليتني.... يا سيدي يارك

لو خليصك والدي عمّك

وعرضت الأغنية عبر القناة الرسمية للفنان عيضة المنهالي بموقع يوتيوب، ضمن فيديو يتضمن كلمات الأغنية، التي تحمل اللون الغنائي الإماراتي، إلى جانب طرحها عبر الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية والمكتبات الموسيقية.