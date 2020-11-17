طرق السكك الحديدية.. الأخطر في العالم

ترجمة: عزة يوسف

القطارات وسيلة مفضلة للسفر وأكثر راحة من السيارات واتساعاً من الطائرات وسرعة من الحافلات، حيث يمكنك الاستمتاع بمناظر طبيعية من نوافذها، كما أن طرق سفر القطارات تُعد الأكثر أماناً في العالم، إلا أن هناك بعض طرق السكك الحديدية الأكثر خطورة تجعل أشجع المسافرين يحسبون خطواتهم قبل السفر على متنها، حسب موقع «Times of India».

ترين لاس نوبيس

يمتد خط السكة الحديدية هذا بطول 217 كم، ويربط سالتا في الأرجنتين مع بولفوريلو في تشيلي، واستغرق بناؤه 27 عاماً وبدأ الخدمة منذ عام 1948، ويقع الامتداد بأكمله على ارتفاع 4200 متر فوق مستوى سطح البحر، ويبدو وكأنه رحلة عبر السحاب، ولقطع 217 كيلومتراً، يستغرق القطار 16 ساعة، حيث يمر عبر 29 جسراً و21 نفقاً.

طريق تشيناي

تعد تشيناي هي عاصمة الهند الواقعة في أقصى الجنوب، وراميسوارام وجهة دينية مهمة في البلاد، وتمتد رحلة القطار بينهما بطول 2.3 كيلومتر فوق المحيط، وغالباً ما يتحدى المد والرياح القوية حركة القطار طوال خط سيره.

أنف الشيطان

يُعتبر هذا الخط، الذي يمتد بطول 12 كم في الإكوادور، أكثر خطوط السكك الحديدية إثارة للإعجاب في البلاد، إلا أنه يشكل خطورة بالغة لأنه مقام على منحدر شبه عمودي يبلغ ارتفاعه حوالي 500 متر، وهو بالتأكيد ليس لأصحاب القلوب الضعيفة.



وايت باس ويوكون روت

يحمل هذا الخط تاريخاً طويلاً في إكوادور، حيث إنه يعود إلى عام 1900، ليلبي احتياجات المناجم في المنطقة أثناء نقل الذهب في أوائل القرن العشرين، ومع سقوط الصناعة، تم إغلاق الطريق في عام 1982 ليبدأ تشغيله مرة أخرى في عام 1988، ويمتد الطريق بطول 67 كم من سكاغواي إلى كاركروس، ويمر عبر منحدرات وعرة وأخرى مُعلقة وأنهار.

كوراندا

يربط طريق السكك الحديدية هذا بين كيرنز وكوراندا في كوينزلاند بأستراليا بطول 34 كم، ويتكون من 15 نفقاً و93 زاوية حادة وأكثر من 40 جسراً، ناهيك عن موقع للتراث العالمي تابع لـ«اليونيسكو»، وهو منتزه بارون جورج الوطني.

كامبري وتولتيك سينيك

طريق ضيق بطول 103 كيلومترات يربط بين شاما في نيو مكسيكو وأنتونيتو في كولورادو، ويقع مسار السكة الحديدية على ارتفاع 3000 متر فوق مستوى سطح البحر، حيث يمر القطار عبر الحواف والحلقات الصخرية والأنفاق الضيقة.

جورج تاون لوب

يُعد المسار هو الأقدم في هذه القائمة، حيث تم بناؤه في الأصل عام 1877، بهدف الوصول إلى مناجم الفضة في هذه المنطقة، ويربط خط السكة الحديدية بين مدينتين هما جورج تاون وسيلفر بلوم في سلسلة جبال روكي بكولورادو، إلا أنه تم إغلاقه في عام 1939، ثم أعيد افتتاحه بعد عام 1984 لأغراض السياحة، وعلى الرغم من أنه يقوم برحلة قصيرة تزيد قليلاً عن 7 كيلومترات، فإن المسافة تتضمن مرور المسافرين عبر جسر وادي كلير كريك وجسر بوابة الشيطان المرتفعين.