«ريشة فنان.. شكراً لخط دفاعنا الأول»

دبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي معرضاً فنياً لأبنائها القصّر، وجهوا من خلاله رسالة شكر وتقدير لخط الدفاع الأول من الأطباء والكوادر التمريضية والقائمين على القطاع الصحي، لدورهم في حماية المجتمع من تداعيات جائحة «كورونا».

أقيم المعرض تحت شعار «ريشة فنان.. شكراً لخط دفاعنا الأول» في المكتبة العامة بمنطقة الصفا التابعة لهيئة دبي للثقافة والفنون، لعرض إبداعات الأطفال القصّر الذين ترعاهم المؤسسة.

حضر الافتتاح معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعيسى الغرير رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، وعلي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، وهالة بدري المدير العام لهيئة دبي للثقافة.

وقال معالي حميد محمد القطامي، إن مبادرة المؤسسة المتمثلة في معرض «ريشة فنان»، لعرض اللوحات الفنية ورسائل الشكر التي وجهها الأطفال والقصر لخط دفاعنا الأول، تنم عن قيمة حقيقية تعمل عليها المؤسسة، التي تحرص دائماً على توفير كل سبل الرعاية للقصر، كما تعمل على منحهم الفرص الكاملة للتعبير عن مشاعرهم وحبهم وتقديرهم تجاه وطنهم، وتجاه المخلصين المتفانين في عملهم في خط الدفاع الأول لمواجهة «كوفيد - 19».

وحيا معاليه الأطفال الذين عبروا عن تقديرهم للعاملين في خط الدفاع الأول بلوحات فنية وقصص مبدعة تسجل وقفة تاريخية في مواجهة هذه الجائحة التي تواجه العالم، فيما أكد أن الأطفال تمكنوا من استثمار مواهبهم الفنية في أعمال مبدعة هادفة، ويأتي المعرض ضمن مبادرات المؤسسة الساعية لتنمية مواهب القصّر في مجالات الفن والأدب والنحت والفن التشكيلي والتصوير.

وقالت هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي: حرصت «دبي للثقافة» على تطوير مكتبة الصفا للفنون والتصميم وفق طراز نموذجي، لتكون منصة تفاعلية تستقبل أعضاء المجتمع الإبداعي، للالتقاء والعمل والتعاون والبحث، ويسرنا أن نشهد تحقيقها لهذه الغاية عبر تنظيم مثل هذه المعارض الهادفة ضمن مساحاتها، فمعرض «ريشة فنان.. شكراً خط دفاعنا الأول» ينطوي على أهداف نبيلة عبر إتاحته الفرصة للقصّر لتنمية مواهبهم وإطلاق العنان لإبداعاتهم، الأمر الذي ينسجم مع أهداف الهيئة وجهودها الرامية إلى تشجيع وتحفيز الطاقات المبدعة في شتى المجالات الثقافية والفنية.