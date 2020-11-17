أوبريت جمع نخبة من نجوم الخليج.. «عُمان.. قصة فخر»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بمناسبة اليوم الوطني العماني الخمسين، تفاعلت الساحة الفنية الإماراتية مع هذا الحدث المميز واليوم المشرق الذي تحتفل به الإمارات مع الشقيقة سلطنة عمان، حيث تم إنتاج وتنفيذ أوبريت غنائي بعنوان «عُمان.. قصة فخر» إهداء للشعب العماني، تعبيراً عن روابط الأخوة التي تجمع البلدين، وقد شارك فيه نخبة من أبرز نجوم الإمارات وعمان والخليج.

جسر تواصل

وتتميز كلمات الأوبريت بتجاوبها مع المشاعر الوطنية المعبرة، التي تؤكد أن الفن هو جسر تواصل بين الشعوب، في كل المناسبات الوطنية، ومما يدل على أهمية هذا اليوم لدى فناني الإمارات ودول الخليج، ويقول مطلع كلماته: يا الرمز الرفيع المخلد.. قصة فخر تروى ونهضة تجدد.. يا سلطنة الأمجاد.. مجدك قصيدة غنى بها شعبك وسمحان ردد.. هذه عمان أرض الكرم.

وتم تسجيل الأوبريت في استوديوهات أغاني بدبي، وجمع كلاً من فنان العرب محمد عبده وحسين الجسمي وأحلام ونبيل وفؤاد عبدالواحد والفنان العماني طارق المرهون، وهو من كلمات الشاعر علي الخوار والشاعر حسان العبيدلي، وألحان فايز السعيد وتوزيع المايسترو عمرو عبدالعزيز ومكساج جاسم محمد.



تعبير صادق

وبهذه المناسبة صرح الشاعر حسان العبيدلي، المشرف العام على الأوبريت، قائلاً: إنه لمن دواعي الفخر مشاركة الشعب العماني هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً، من خلال تنفيذ أوبريت «عُمان.. قصة فخر» الذي اجتمعت فيه كل أسباب النجاح، وخصوصاً أن الإمارات دائماً ما تشارك الشعوب الشقيقة في هذه المناسبات بأعمال فنية تدخل البهجة على القلوب، لافتاً إلى أن فكرة الأوبريت جاءت تجاوباً مع هذه المناسبة الغالية على قلوب الشعب العماني، وهو ما جعل العديد من مشاهير الغناء في الإمارات والخليج يشاركون هذا الحدث، حيث وافقوا على الفكرة وأبدوا ترحيباً دون تردد حينما تواصلت معهم وعرضتها عليهم، لافتاً إلى أنه من المقرر عرض الأوبريت اليوم عبر شاشات تلفزيون الإمارات وعمان، وهو ما يعد تعبيراً صادقاً عن المحبة والعلاقات التي تجمع البلدين على كل المستويات.

مشاعر الأخوة

وأكد الشاعر علي الخوار أن الكتابة في المناسبات الوطنية يكون لها طعم خاص، لأنها تعبر عن مشاعر الأخوة والاحترام والتقدير لأبناء شعوب منطقة الخليج، مبيناً أن عُمان في القلب وأنه حين فكر في كتابة كلمات الأوبريت مع العبيدلي، وضع في ذهنه ما يربط الإمارات وعمان من علاقات أخوة راسخة، وأنه في هذه المناسبة الغالية يهنئ سلطنة عمان حكومة وشعباً، موضحاً أن ما وصلت إليه سلطنة عُمان من نهضة حضارية وتقدم وازدهار في عهد قيادتها الرشيدة، يعد فخراً لكل الإماراتيين ودول الخليج، منوهاً إلى إهداء كلمات هذا الأوبريت إلى كل أبناء الشعب العماني الشقيق، متمنياً دوام الازدهار والرخاء والأمن والسلام لهذا البلد الشقيق.