أحمد عز: جودة الورق أساس اختيار أعمالي

محمد قناوي (القاهرة)

قال النجم المصري أحمد عز: الورق الذي يعرض عليه وجودته هو الفيصل في تقديم واختيار كل أعماله، فهو لا يعمل من أجل المال أو الحاجة إليه، وذلك يتطلب منه بذل مجهود مضاعف بسبب زيادة عدد المشاهد، كما أنه يؤدي مشاهد الأكشن بنفسه.

وأكد عز، أنه يتم حالياً تصوير مسلسله الرمضاني «هجمة مرتدة» في صربيا، وهي المشاهد التي بسببها خرج العمل من سباق العام الماضي نتيجة توقف حركة الطيران حول العالم بعد تفشي فيروس «كورونا»، موضحاً أنه بعدها سيتم استكمال التصوير في القاهرة بالديكورات الأساسية في المسلسل الذي يتناول قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

ونفى عز ما يتردد عن تجسيده شخصية ضابط مخابرات، وقال إنه يلعب دور «سيف» شاب يعمل في العراق، ويعود إلى مصر وتستعين به المخابرات في تنفيذ إحدى المهام، ويشارك في البطولة هند صبري وهشام سليم وماجدة زكي ونضال الشافعي، وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبي ومحمد جمعة، وآخرون.

«العارف»

وقال أحمد: انتهيت من تصوير فيلم «العارف.. عودة يونس»، ويدور حول حرب العقول في وقتنا المعاصر، وتتناول الأحداث قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في شقة بوسط القاهرة، ويحاول سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع عصابة خطيرة، وتتدخل الشرطة لمساعدته.

وتابع عز أنه انتهى من تصوير عدد كبير من مشاهد فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، ويشارك في البطولة كريم عبدالعزيز، وتوقف التصوير حالياً لانشغال أبطاله بأعمالهم الرمضانية المقبلة.

ويجسد عز في الفيلم، شخصية «شحاته الجن» وشهرته «الجن»، ويقدم دور بلطجي وتنقلب الأحداث رأساً على عقب، ويتحول إلى شخص يرفع شعار الوطنية والحرية.

«الممر»

وعبر عز عن سعاته بالنجاح الكبير الذي حققه «الممر» سواء في دور العرض السينمائي أو القنوات الفضائية، وقال إن الفيلم يعتبر عودة للأعمال الوطنية، ونجح في إعادة كل فئات الجمهور للتجمع أمام التلفزيون ولمة الأسرة مرة أخرى أمام شاشته، والفيلم متميز إلى درجة لا توصف، حيث أشعرنا بأهالي الشهداء وبجزء من إحساسهم، والذي يشعر به خير أجناد الأرض، فالجمهور يحتاج فناً يفتخر به ويحكي عن المصريين وبطولاتهم وتضحياتهم، وهذا ليس صعباً أو جديداً علينا.

وعن تقديمه ثلاثة أفلام دفعة واحدة خلال عام، قال إنها سابقة لم تحدث لأي فنان منذ أيام الراحل محمود ياسين، وأنا سعيد بها جداً.