نيللي كريم.. من «دهب»

القاهرة (الاتحاد)

بدأت الفنانة نيللي كريم عقد جلسات عمل مع المخرج هاني خليفة والسيناريست د. مدحت العدل، للاتفاق على تفاصيل المسلسل الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل ويحمل اسم «دهب»، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، حيث تعود نيللي للأعمال الاجتماعية، بعد أن قدمت العام الماضي المسلسل الكوميدي «بـ100 وش» الذي حقق نجاحاً كبيراً.

وقالت نيللي إنه يجري الاتفاق على جدول التصوير واختيار فريق العمل المشارك وتحديد موعد البداية، والمنتظر أن يكون منتصف الشهر المقبل.

ويعد اسم المسلسل مبدئياً، ومن الممكن أن يتم تغييره مع انطلاق التصوير.

وأضافت أنها، على صعيد السينما، تشارك في فيلم «العميل صفر»، مع أكرم حسني، وتقدم فيه دور راقصة ولديها كباريه، يعاونها فيه النجم الكوميدي بيومي فؤاد الذي يعمل عطّاراً في الصباح وفي الكباريه ليلاً.

وعبّرت نيللي عن سعادتها بردود الفعل حول فيلم «خط دم»، الذي عُرض مؤخراً على إحدى المنصات الإلكترونية، مشيدة بالسيناريو والشخصيات وتماسك الأحداث.

وقالت إن الفيلم مكتمل العناصر وأحداثه مثيرة ومشوقة، خاصة أنها تقدم شخصيات جديدة عليها، وينتمي إلى نوعية أعمال الرعب ومصاصي الدماء، ويجمعها بالنجم التونسي ظافر العابدين في ثاني تعاون بينهما.