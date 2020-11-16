قصر الوطن وجهة مفضلة

حصد قصر الوطن، الصرح الثقافي والحضاري الفريد في أبوظبي، جائزة «الوجهة المفضلة للزوار» خلال حفل توزيع جوائز مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للترفيه والجذب السياحي «مينالاك2020»، الذي جاء افتراضياً هذا العام.. ويعد هذا التكريم دليلاً مهماً على مكانة قصر الوطن باعتباره معلماً ثقافياً دولياً بارزاً، والقصر الرئاسي الوحيد في المنطقة الذي يقدم للزوار فرصة فريدة لاستكشاف الإرث المعرفي والتقاليد العريقة لدولة الإمارات.

أبوظبي (وام)