«نيو كيم» بـ 1.6 مليون يورو

بروكسل (أ ف ب)



حققت حمامة زاجلة سعراً قياسياً بلغ 1.6 مليون يورو، في مزاد علني عبر الإنترنت نظمته منصة «بيجون بارادي».. وأصبحت «نيو كيم»، وهي أنثى مصدرها مزرعة بلجيكية شهيرة في منطقة أنتويرب، أغلى طائر من نوعه في العالم، وتقدمت على طائر آخر من منطقة فلاندر، هو الذكر أرماندو الذي بيع بسعر 1.25 مليون يورو عام 2019 لنفس المشتري الصيني الذي فاز بـ«نيو كيم».. وأكد مؤسِس المنصة نيكولاس غيسلبريشت أن سعر الحمامة الزاجلة يشكّل «رقماً قياسياً عالمياً»، موضحاً أن «كل عمليات البيع الموثّقة رسمياً لم تحقق هذا السعر».