إبداع على جدار برلين

فنان برلين «إس جي راوم» يرسم جدارية على جزء من جدار برلين، تحمل كلمات «من دون فن وثقافة يخيم الثبات».. وتحول الجزء الذي لا يزال قائماً من «الجدار» إلى «فضاء قانوني» للجرافيت وفن الشارع، وأصبح بديلاً للمتاحف، التي أُغلق معظمها بسبب وباء كورونا.

(أ ف ب)