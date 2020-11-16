للمرة الثانية جونسون في العزل

لندن (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه عزل نفسه في وقت متأخر من مساء الأول، بعد اتصاله بـ«برلماني» ثبتت إصابته فيما بعد بفيروس كورونا.

وكتب جونسون، الذي دخل العناية المركزة في أبريل الماضي، بعد إصابته بـ«كوفيد -19»، عبر تويتر: «ليست لدي أعراض، لكني أتبع القواعد.. وسأعمل من المنزل رقم 10.. حيث أواصل قيادة استجابة الحكومة للجائحة».

وأفادت وكالة أنباء «برس أسوسيشن» أن رئيس الوزراء البالغ من العمر 56 عاماً أمضى 35 دقيقة يوم الخميس الماضي مع النائب البرلماني المحافظ لي أندرسون، الذي ثبتت إصابته بالفيروس بعد 48 ساعة من اللقاء.