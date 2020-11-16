حفل افتراضي لفرقة «جوانج تشيل» الكورية

أبوظبي (الاتحاد)

كشف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، عن استضافة حفل افتراضي لفرقة «أك دان جوانج تشيل» (ADG7)، فرقة الموسيقى الكورية الشعبية التقليدية الحائزة العديد من الجوائز، لتسجل حضورها الأول في الشرق الأوسط يوم 18 نوفمبر الجاري.

يأتي البث الحيّ والمباشر لحفل الفرقة الكورية، ذات الأداء القوي والحضور التفاعلي، ليتيح للمتابعين فرصة التعمق في الثقافة الكورية، ويغمرهم بالطاقة الإيجابية على أنغام الموسيقى الشعبية.



تواصل ثقافي

تم تصوير الحفل خصيصاً لعرضه ضمن الموسم الحالي لمركز الفنون في معبد ساسيونجام الكوري التاريخي، حيث سيُقدَّم بالشراكة مع المركز الثقافي الكوري كجزء من الحوار الثقافي الإماراتي الكوري وبدعم من المؤسسة الكورية للتبادل الثقافي الدولي، ويشكّل هذا الحفل أبرز فعاليات مهرجان كوريا 2020 بين 1 و18 نوفمبر، والذي يستعرض تنوّع وغنى الثقافة الكورية، ويسعى إلى تعزيز التواصل الثقافي المتبادل بين دولتي الإمارات وكوريا، عبر العروض الموسيقية والمعارض الفنية والندوات الحوارية.

وبمناسبة احتفال كوريا والإمارات بالذكرى السنوية الأربعين لتأسيس العلاقات الثنائية والعلاقات الراسخة بين الدولتين، تقدّم الفرقة الكورية نسخة فريدة من الأغنية الإماراتية «خمس الحواس» للمغني الإماراتي ميحد حمد، والتي سيتم أداؤها للمرة الأولى لتكون من أبرز أغاني الحفل.

تقاليد أصيلة

وفي معرض تعليقه حول الحفل المرتقب، قال بيل براغين، المدير الفني التنفيذي في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي: «تتمحور خطة البرامج التي وضعناها في مركز الفنون حول المهارات الفنية المستوحاة من التقاليد الثقافية الأصيلة والمرتبطة بالمنهجيات العالمية المعاصرة، وهو ما يحمل ذات الأهمية في الثقافتين الإماراتية والكورية، ويسعدنا تقديم هذا الحفل الفريد لفرقة «أك دان جوانج تشيل» بطابعها المميز، والتي تمثل التقاليد الشعبية الكورية، وتجسّد بعض مفردات موسيقى البوب عبر تقنيات العرض المتطورة».

«المينياو» الشعبية

وفي تعليقهم حول اختيار موقع العرض، أوضح أعضاء الفرقة: «يحمل هذا الحفل الموسيقي أهمية بالغة، لكونه موجهاً لجماهير دولة الإمارات، ونأمل أن نسلط الضوء على جوهر الثقافة الكورية بشكل مخصص لهذا الجمهور الإماراتي الكبير».

يُذكر أن فرقة «أك دان جوانج تشيل» تأسست عام 2015، وتتألف من ستة موسيقيين كوريين تقليدين، وثلاث مغنيات للموسيقى الشعبية، يبدعون في أداء مجموعة متنوعة من الإصدارات الموسيقية التي تعبّر عن طقوس ومفردات أغاني «المينياو» الشعبية الخاصة بمنطقة هوانغ هاي -دو. وقد نالت الفرقة عديد الجوائز، منها أفضل فرقة لعام 2018 ضمن جوائز «KBS» الكورية للموسيقى التقليدية، وجائزة «سوري فرونتير» في مهرجان «جيونجو سوري العالمي» عام 2017، كما حظيت بحضور مميز في معرض الموسيقى العالمي «WOMEX» عام 2019، ومهرجان «جلوبال فيست» 2020.