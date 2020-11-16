«فن».. «كيف تكون مبدعاً؟»

الشارقة (الاتحاد)

ضمن ورشة عمل افتراضية، اصطحبت مؤسسة «فن»، المؤسسة المتخصصة في تعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في دولة الإمارات، المشاركين في رحلة مثيرة لاكتشاف مواهبهم وقدراتهم الإبداعية.

جاءت الورشة التي حملت عنوان «كيف تكون مبدعاً؟» ترجمة لرسالة مؤسسة «فن» الرامية لتمكين الأطفال والناشئة من خلال تنمية وإثراء مواهبهم الإبداعية في مجال الفنون الإعلامية، والتي قدمها هيثم الطريقي، المدير الإبداعي في مؤسسة «نون»، إحدى منصات التسوق الإلكتروني الرائدة في منطقة الشرق الأوسط.

ووصف الطريقي الإبداع بأنه مهارة يمكن تطويرها وتنميتها بشكل كبير مع الوقت والتمرين والممارسة، موجهاً نصيحة للمشاركين الصغار بالعمل على ثلاث تقنيات بسيطة وفاعلة لتنمية المهارة الإبداعية، أهمها التحدث إلى الآخرين، مؤكداً أن المحادثة تعطي الإنسان الفرصة للتعرف إلى وجهات نظر مختلفة حول الحياة، وتُبقي الذهن منفتحاً على المعارف والفرص والإمكانات الجديدة.

ونصح الطريقي المشاركين بالتفكير والتأمل في الأشياء التي يشاهدونها من حولهم، وقال: «عندما تذهب إلى الشاطئ أو المول، أو السينما أو أي مكان آخر، حاول أن تفسح المجال لعينيك للتجول ورؤية الأشياء المختلفة، كزرقة السماء، وتصاعد الأمواج، وتفاعل الناس، وغيرها من التفاصيل الصغيرة التي تعطيك نظرة مختلفة عن بيئتك المحيطة التي تعيش فيها».

وأضاف: «حاول أن تقرأ دائماً، فالقراءة مهمة وعندما تفتح كتاباً، فإنك تفتح باباً إلى عالم مختلف، كما أن القراءة تمنحك نظرة متعمقة حول الأشخاص والأماكن والأشياء»، موضحاً أن عملية تطوير موهبة التفكير الإبداعي ليست سهلة، لهذا من المهم كتابة الأفكار أو التعبير عن الذات من خلال الرسومات واللوحات؛ لأن هذا يساعد على تسهيل عملية تنمية الإبداع.

ووجه الطريقي للمشاركين في الورشة نصائح بالبحث عن مصادر الإلهام، والتفكير بالحياة بشكل مختلف وتحليلها بشكل مفصل، حيث أكد أنه لا توجد عصا سحرية تجعل الإنسان مبدعاً بلحظة واحدة، والمهم أن يثق الإنسان بنفسه وقدراته، وبالطريقة الفريدة التي ينظر بها إلى العالم والتي تختلف عن رؤية الآخرين.