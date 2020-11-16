«سجايا» تعزز مهارات الأطفال والشباب

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت فعاليات الدورة السادسة من ملتقى الفنون، التي نظمتها سجايا فتيات الشارقة، بالتعاون مع أطفال الشارقة وناشئة الشارقة، باقة من الورش الفنية الافتراضية، عبر التطبيق الإلكتروني «زووم»، للأطفال والفتيات والشباب المنتسبين لهذه المؤسسات من عمر 7 وحتى 18 عاماً، بهدف تفعيل الحراك الفني والثقافي، وإعداد جيل يتخذ الفن لغة للتعبير والتواصل.

اكتسب المشاركون خلال الورش العديد من المهارات والمعارف الجديدة، منها فن الزخرفة التشكيلية «الموزاييك»، كما رسموا على الأقمشة لإضفاء لمسات جديدة على العناصر القديمة، خلال ورشة «الرسم على الملابس».

كما شارك المنتسبون في ورشة «حروفيات رقمية»، حيث تعلّموا أساسيات الفن الرقمي، ومهارات تصميم لوحات فنية باستخدام الحروف العربية، فيما أتاحت الورشة الثانية «التشكيل الفني بالخط الكوفي» الفرصة للمشاركين لإنتاج تصاميم فنية رائعة.

أيضاً شملت الورش «أشكال المعادن والنحاس»، حيث تعرف الأطفال والشباب إلى فنون الطرق على النحاس أو ما يعرف بفن» «التقبيب» باعتباره إحدى الفنون والحرف اليدوية التي وثقت للفن الإسلامي، وجرّب المشاركون في ورشة «الطباعة» طرق مختلفة لتقنيات الطباعة على السطوح والمجسمات، وطباعة وحدات زخرفية إسلامية.

ويعتبر ملتقى الفنون برنامجاً مكثفاً يضم مجالات الفنون التشكيلية والبصرية، ويعزز روح العمل الجماعي، ويسهم في تحويل الأفكار إلى أعمال إبداعية.