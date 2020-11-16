بدء تصوير الموسم الثاني من «المنصّة» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «فيلم جيت» للإنتاج بالتعاون مع شركة «الكلمة» للإنتاج الفني والإعلامي، عن بدء انطلاق أعمال تصوير الموسم الثاني من مسلسل «المنصّة»، بعد النجاح الباهر الذي حققه المسلسل بموسمه الأول الذي عُرض على منصة «نتفليكس».

أحداث شيقة

يقدم مسلسل «المنصة» في موسمه الثاني جرعة زائدة من الأحداث المثيرة والشيقة، بالإضافة إلى ضمه لمجموعة أكبر من أبرز الممثلين في العالم العربي.

وتعليقاً على بدء تصوير الموسم الثاني من المسلسل، قال منصور اليبهوني الظاهري: «يعد روح العمل الجماعي الذي شهدناه من نخب هذه الصناعة من أهم عوامل نجاح المسلسل، حيث تغمرنا مشاعر الحماسة أثناء تصوير الموسم الثاني الذي يشمل مستجدات كثيرة وأحداثاً شيقة غير متوقعة ستدهش متابعي ومشاهدي العمل، كما أننا نخبئ في جعبتنا أيضاً مفاجآت تتعلق بالأعضاء الجدد في فريق العمل، والتي سنقوم بالإعلان عنها قريباً».

معلومات سريّة

تدور أحداث مسلسل «المنصة» حول حصول شقيقين من عائلة مفككة على معلومات سريّة، ويقوم أحدهما بإنشاء منصة رقمية في العالم الافتراضي لجمع هذه المعلومات ومشاركة العالم بها، لتنطلق من بعدها الصراعات في عدد من الدول من أجل المحافظة على سرية المعلومات التي بحوزتهما.

ويُعَدُّ «المنصة» أول مسلسل من إنتاج إماراتي يتم عرضه على «نتفليكس» في جميع أنحاء العالم، وحقق المسلسل نسب مشاهدة عالية فور عرضه، تمكن من خلالها من الدخول في قائمة أكثر المسلسلات مشاهدة في العديد من دول منطقة الشرق الأوسط.

معالم العاصمة

يأتي المسلسل بالتعاون مع أبرز وأشهر خبراء المجال الفني في منطقة الشرق الأوسط، بمن فيهم المخرج المصري ياسر سامي الذي انضم مؤخراً إلى فريق العمل، والكاتب والمؤلف السوري هوزان عكو، والمخرج والمنتج الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري، والمنتج التنفيذي التونسي الهادي قرنيط، ويتم تصوير العمل في مواقع مختلفة من إمارة أبوظبي، ليسلّط العمل من خلاله الضوء على أشهر معالم العاصمة، والقدرات الإنتاجية والتقنية لشركة «فيلم جيت» في تصميم وبناء استوديوهات تصوير بمقاييس عالمية.

يذكر أنه يُبث الموسم الأول من مسلسل «المنصة» حالياً على «نتفليكس» في جميع أنحاء العالم، ويضم عدداً من أبرز ممثلي الوطن العربي، هم: مكسيم خليل، عبدالمحسن النمر، سلوم حداد، أحمد الجسمي، سامر إسماعيل، معتصم النهار، خالد القيش، ياسر النيادي، مهيرة عبد العزيز، لين غرة، شادي الصفدي، خالد السيد، علاء الزعبي، رهام القصار، جابر جوخدار، وغانم الزرلي.