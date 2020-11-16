«دبي أوبرا».. تستضيف «سيرك دو غلاس»

دبي (الاتحاد)

تستضيف «دبي أوبرا» في ديسمبر المقبل، العرض المسرحي المرتقب «سيرك دو غلاس»، الذي تقدم عروضاً بهلوانية عالمية المستوى للتزلج على الجليد، ضمن أجواء خيالية تجمع بين المؤثرات البصرية الشاملة، والأعمال الفنية البديعة، مع لوحات الإسقاط الضوئي على إيقاع الموسيقى الحيّة، ويُعدّ عرض «سيرك دو غلاس» تجربة ترفيهية مميّزة خلال موسم نهاية العام.

سيكون عشّاق العروض الفريدة على موعد مع «سيرك دو غلاس» للاستمتاع بهذه التجربة العالمية في «دبي أوبرا» من 24 إلى 26 ديسمبر.

ومن خلال عرضه المذهل للتزلّج على الجليد، يستعرض «سيرك دو غلاس» قصة تَشَكُّل كوكبنا، ومسيرة تطوّر البشرية ورحلتها لاستكشاف آفاق التكنولوجيا، ويجمع العرض بين أسلوب الرقص المبهر على الجليد للفرقة الروسية المعروفة عالمياً «آيس ستارتس» (Ice Starts)، مع عالم من عروض السيرك التي أكسبت شركة «سيرك دو سولاي» شهرة عالمية واسعة، ومن المتوقّع أن يجسّد العرض تجربة تزخر بأجمل عروض الموسيقى والأزياء والألعاب البهلوانية المبهرة في أمسية حافلة بالعروض الترفيهية المذهلة.

يذكر أن «سيرك دو غلاس» انطلق بدايةً من خلال فرقة «وايلد روز» (Wild Rose)، التي أسستها البريطانية ديبليدج وابنها، واستهلّت الفرقة مسيرتها بجولة في المملكة المتحدة عام 1993 لتقديم عرض التزلّج على الجليد «الحسناء النائمة»، ومنذ ذلك الحين، دأبت الشركة على تقديم عروضها في هونغ كونغ، وأستراليا، ونيوزيلندا، والدنمارك، وألمانيا، وقبرص.

ولا تكتمل روعة عروض «سيرك دو غلاس» النابضة بالإثارة والحماس والمشاهد الأخاذة من دون العروض الضوئية الرائعة، والموسيقى المميزة، وعرض عازف الطبول الذي سيبهر بلا شك كل الحضور من دون استثناء.