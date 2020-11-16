كريم العراقي يروي تجربته الشعرية لـ«حكايتي»

الشارقة (الاتحاد)

يحلّ الشاعر كريم العراقي، ضيفاً على البرنامج الحواري «حكايتي»، الذي تبثه قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، اليوم الثلاثاء، في حوارية شيّقة تجمعه مع الإعلامي حسن يعقوب المنصوري، يستعرض خلالها الكثير من المواقف التي عايشها في مسيرته الإبداعية وعلاقته مع كبار الفنانين العرب، التي كان أبرزها مع الفنان كاظم الساهر الذي ترجم له الكثير من القصائد المهمة.

ويتطرق العراقي خلال الحلقة، إلى علاقته مع الشعر التي بدأت منذ سنّ مبكرة، كما يطمئن الجمهور على حالته الصحية، ويروي حكايات الكثير من القصائد ومناسباتها منها القصيدة التي كتبها بعد لقائه أحد العراقيين في دائرة الهجرة بالسويد، إضافة إلى الحديث عن القصائد المميزة التي تُرجمت لأغنيات شكّلت منعطفاً مهماً في تاريخ الفنّ العربي.