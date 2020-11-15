«جاجد».. جسر تواصل بين طلاب المدارس والجامعات

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

لا يُعد اختيار الطالب للجامعة المناسبة التي يرغب في متابعة دراسته العليا فيها بعد حصوله على الثانوية العامة بالأمر السهل، حيث تعتبر الجامعة والتخصص من أهم الأمور التي تشغل بال الطالب وأهله في الوقت نفسه، لا سيما أنها تحدد مستقبله المهني.. هذا ما دفع مجموعة من الطلاب إلى تصميم تطبيق يسهل على الجدد منهم، والذين يرغبون في استكمال دراستهم سواء داخل الدولة أو خارجها، التعرف على أهم الجامعات والتخصصات وتوفير خيارات واسعة عبر مجموعة من طلاب سبقوهم للدراسة في مختلف الجامعات نحو العالم، لا سيما أن رحلة البحث عن الجامعة من المهام الأصعب لكونه يحتاج إلى التدقيق والإمعان حتى يتمكن من الاختيار السليم.

جسر تواصل

فريق يتكون من ظبية المنصوري وألكس إدواردز ونوربيس بايمكان وجوناثان لي، عمل على ابتكار تطبيق «جاجد» (Jagged)، المتخصص في تكنولوجيا التعليم ليشكل جسر تواصل بين طلاب المدارس والجامعات، لإرشاد زملائهم على أهم الجامعات والتخصصات، ويقدمون لهم عصارة تجربتهم ويساعدونهم إلى حين اجتياز تحديات البداية سواء داخل الدولة أو خارجها.

ظبية المنصوري، مؤسسة شركة «جاجد» (Jagged) الناشئة والمتخصصة في تكنولوجيا التعليم، والمصممة الرئيسة ومدير التسويق بالمشروع، قالت: إن التطبيق يتيح لطلاب المدارس التواصل مع الطلاب الذين يدرسون في المؤسسات التعليمية والجامعات التي يطمحون في الالتحاق بها، ليتمكنوا من معرفة طبيعة الحياة في الحرم الجامعي، والمحاضرات، والجوانب الأخرى للحياة الجامعية، إذ يقدم «جاجد» للطلاب والجامعات وسيلة أسهل للتواصل.

وأشارت إلى أن مشروع Jagged، فاز بمسابقة جمعية الابتكار بجامعة نيويورك، بعد المشاركة في برنامج ريادة الأعمال للشباب (Youth Entrepreneurship Program) التابع لمنصة «ستارت إيه دي»، مسرعة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي والمدعومة من شركة «تمكين»، الذين حازوا فيه جائزة التأثير الوطني لصندوق الوطن.

ثقافة التطوعية

وأضافت المنصوري التي تبلغ 20 عاماً، وهي طالبة في جامعة نيويورك أبوظبي والمتخصصة في علوم الحاسوب ووسائط الإعلام التفاعلية، والتي تتوفر على هوايات عدة منها الكتابة والرسم، أنها تعرفت على مجموعة من الطلاب من كازاخستان وبريطانيا وماليزيا، وعملنا على المشروع الذي يهدف إلى إيجاد خريطة طريق ترشد الطلاب للجامعة المناسبة، وتشكل أيضاً جسر تواصل بين المدارس، حيث يوفر المشروع جميع المعلومات التي يحتاجون إليها من امتحانات القبول والتوجيه إلى اختيار التخصص المناسب، وهو مشروع من الطلاب وإليهم، كما أن التطبيق يحفز الطلاب ويعزز فيهم ثقافة التطوعية واكتشاف مواهبهم وتنمية شغفهم، كما سنقدم لهم فرصة التحدث مع الطلاب الذين سبقوهم في التجربة».

الوصول للعالمية

هدف مجموعة ابتكار تطبيق «جاجد» هو الوصول للعالمية، والتواصل بين طلاب الإمارات وطلاب مدارس وجامعات العالم، ولا يقتصر مشروعنا على التوجيه، بل سيتمكن الطلاب من تكوين صداقات مع آخرين في مختلف الجامعات وهذه من إيجابية البرنامج، مما يمكن الطلاب الجدد من إيجاد بيئة مثالية للدراسة وتجاوز صعوبة البدايات، كما يهدف التطبيق إلى تقديم محتوى تعليمي إرشادي، حيث سيضم مجموعة من المقالات في مختلف التخصصات.

تفاعل

بدوره، قال ألكسندر إدواردز، كبير موظفي التقنية في «جاجد»: «على مدار 9 أشهر ماضية، كنت أقوم ببناء النظام الأساسي الذي يتيح للمستخدمين الاتصال والتعلم، ويدور عملي حول جمع أبعاد السوق وتحديد مواقع المنتجات والبحث عن فرص للتوسع، وهذا يعني أنني أقضي معظم وقتي في التفاعل مع المستخدمين والعملاء وأشخاص لا أعرفهم للتأكد من أن التطبيق الذي نطوره هو الأفضل».

وأشار نوربيس بايموكان الرئيس التنفيذي ومهندس البرمجيات في «جاجد»، قائلاً: «عملي الرئيسي يتمثل في إدارة العمل الجماعي، وبناء أدوات تحليل البيانات التي تساعدنا على تحديد الأنماط المهمة على المنصة».

إطلاق التطبيق

أشارت ظبية المنصوري، إلى أنه سيتم إطلاق تطبيق «جاجد» هذا الشهر، وسيتم تنظيم مجموعة من الورش للتعريف بالتطبيق عن طريق «زووم»، حيث يقوم أحد المشاركين في التطبيق بالتنسيق مع المدارس، و«السوشيال ميديا» ليستفيد الطلاب من هذا المشروع مجاناً، وترافق التطبيق مجموعة من البرامج، كبداية لتحفيز الناس على المشاركة به.