4 حميات خطيرة يجب تجنبها

ترجمة: عزة يوسف

يلجأ العديد من متبعي الحميات إلى تجريب أنظمة غذائية خطيرة لتقليل وزنهم سريعاً، إلا أنهم قد يفقدون حياتهم أحياناً في هذه العملية، أو يقتربون من الموت، فقد ذكر موقع «All 4 Women 4» حميات خطرة يجب الابتعاد عنها والالتزام بأنظمة صحية متوازنة، ومنها:

حمية القطن

ظهرت حمية كرات القطن، والتي يقوم فيها متبعو الحميات بغمس كرات القطن في العصير وابتلاعها بدلاً من الطعام للشعور بالشبع دون زيادة الوزن، إلا أن خبراء الصحة أوضحوا أن تناول القطن نظام قاتل لأنه قد يؤدي لانسداد معوي وفقدان الشهية وسوء التغذية وحتى التسمم.

حمية التنفس

بينما يمكن للنباتات الحياة عن طريق التمثيل الضوئي، فإنه ليس من الممكن بيولوجياً أن يفعل البشر الشيء نفسه، ويتخلوا عن الطعام تماماً للعيش على الهواء والتنفس فقط. وأكد الخبراء أن بعض متبعي حمية التنفس قد توفوا بالفعل أو دخلوا في غيبوبة، نتيجة سوء التغذية، لامتناعهم عن الطعام لفترات طويلة.

10 لقيمات

على الرغم من أن هذا النظام الغذائي لاقى نجاحاً لدى العديد من الأشخاص وجعلهم يفقدون بعض وزنهم، فإن خبراء الصحة يؤكدون خطورة هذه الحمية لأن حقيقة تناول 10 لقيمات فقط طوال اليوم لا تجعل الشخص مُتقلب المزاج فحسب، بل يشعر بالجوع والتعب؛ لأنه لا يلبي جميع متطلباته الغذائية.

الجمال النائم

وفقاً لاختصاصي الغدد الصماء والتمثيل الغذائي، فإن حمية الجمال النائم من أخطر أنواع الأنظمة، حيث يبتلع فيها متبعو الحمية الحبوب المنومة ليناموا حتى لا يأكلون أي شيء على أمل فقدان الوزن، غير أن هذا النظام لا يؤدي لخطر سوء التغذية فحسب، بل يشكل أيضاً مخاطر مرتبطة بتناول الحبوب المنومة بشكل متكرر.