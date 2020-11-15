أقوى حالات العقل في عمر الـ35

القاهرة (الاتحاد)

كشفت دراسة حديثة عن أن العقل البشري يصل إلى ذروته الإدراكية، أي يكون في أقوى حالاته، في سن 35، لكن تلك القدرة تبدأ في الانخفاض بحلول الوقت الذي يصل فيه إلى منتصف الأربعينيات.

ودرس باحثو جامعة لودفيج ماكسيميليان في ميونيخ عشرات آلاف من مباريات ألعاب الشطرنج التي جرت على مدار الـ 130 عاماً الماضية، لمعرفة ما إذا كانت أدمغتنا تتحسن مع تقدم العمر. وأوضح موقع «News Opener»، أن الباحثين وجدوا منحنى على شكل حدبة في الأداء الإدراكي البشري، يزداد بشكل حاد حتى سن 20، ويبلغ ذروته عند 35، ثم يبدأ في الانخفاض تدريجياً من سن 45 وما بعدها. وقام الباحثون بتحليل أكثر من 1.6 مليون حركة في أكثر من 24 ألف مباراة شطرنج احترافية جرت بين عامي 1890 و2014، ولاحظوا أن أداء اللاعبين زاد بشكل حاد حتى أوائل العشرينيات، وبلغ ذروته في عمر الـ 35.