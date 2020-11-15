احتفالات «ديوالي» تتواصل في دبي

دبي (الاتحاد)

تحتفي دبي بمهرجان الأضواء «ديوالي» لهذا العام من خلال عروض الألعاب النارية والنوافير الراقصة وعروض الأضواء وعروض التسوق والمأكولات المتنوعة، وغيرها. وتشكل احتفالات مهرجان «ديوالي» التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة فرصةً لسكان دبي وزوارها للاستمتاع بالطقس الرائع في فصل الشتاء، واستكشاف المزارات والمعالم الأكثر شهرة على مستوى المدينة، إضافة إلى الاحتفاء بالثقافات والتقاليد المتنوعة لسكان الإمارة وزوارها.

مرح وتسوق

وتقدم القرية العالمية العديد من الاحتفالات المتميزة التي تتسم بطابع المرح، حيث يستعرض الجناح الهندي التقاليد والثقافة والمأكولات الهندية الأصيلة في دولة الإمارات، إلى جانب توفر فرصة التسوق للزوار للحصول على سلع فريدة من نوعها وهدايا خاصة من أكثر من 240 منفذ بيع تقدم أرقى المصنوعات اليدوية الهندية والأدوات المنزلية والهدايا التذكارية والأكسسوارات والتحف.

وتشمل أبرز احتفالات القرية العالمية، عروض «أبسوليوت بوليوود» الخاصة، والتي تحمل طابع بوليوود وتشمل 16 فناناً استعراضياً يقومون بعرض إبداعاتهم على المسرح الرئيسي، بالإضافة إلى عرض «لايتس كاميرا أكشن بوليوود» الذي يأخذ الزوار في رحلة وراء الكواليس لتسليط الضوء على صناعة عدد من أبرز أفلام السينما الهندية.

كما يستمتع الزوار بمشاهدة ثلاثة عروض يومياً لنافورة القرية العالمية التي تدمج الماء والنار معاً، وتضم منطقة «كرنفال» أكثر من 160 لعبة ركوب مبهجة وألعاب تعتمد على المهارات ومناطق جذب عائلية.

عرض «تخيل»

ويمكن للزوار الذين يبحثون عن خيارات تناول الأطعمة الهندية الأصيلة والشهية الاستمتاع بوجبات متنوعة بالمطاعم المختلفة، إلى جانب تناول الخبز اللذيذ والحلويات التقليدية.

وتقدم دبي فستيفال سيتي عرضين، في إطار عرض «تخيل»، ليستمتع الزوار بالألوان والأضواء والأصوات وغيرها الكثير من المؤثرات، حيث يحكي عرض «حديقة هاتيز»، قصة رائعة لفيل صغير لاقت إقبالاً كبيراً بين الأطفال والآباء، كما تضفي أغنية «جاي هو» التي ظهرت في فيلم «سلامدوغ مليونير»، وتعد واحدة من أشهر أغاني بوليوود، أجواء المرح بين الزوار الذين يسعدون بالعروض الترويجية المتاحة بمناسبة المهرجان.