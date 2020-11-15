عبدالجليل .. حضور مكثف في الدراما والسينما

سعيد ياسين (القاهرة)

يشارك الفنان عمرو عبدالجليل في بطولة 3مسلسلات جديدة ستعرض خلال رمضان المقبل، وهي «الاختيار 2» أمام كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار، و«دم غزال» أمام غادة عبدالرازق، و«عش الدبابير» مع عمرو سعد ومصطفى شعبان، ليواصل حضوره من خلالها في الدراما التلفزيونية بعدما شارك خلال الفترة الماضية في مسلسلي «النهاية» مع يوسف الشريف، و«بنت القبايل» مع حنان مطاوع. وعلى صعيد السينما، يشارك في عملين جديدين، هما الفيلم الكوميدي «حلم سوسن» مع أحمد فهمي وروبي ومصطفى خاطر وبيومي فؤاد، والجزء الثالث من فيلم «ولاد رزق» ويحمل عنوان «الشايب» مع آسر ياسين ومحمد لطفي وسيد رجب.

وانتهى مؤخراً من تصوير دوريه في فيلمين كوميديين، هما «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» مع كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني وغادة عادل، و«النمس والإنس» مع محمد هنيدي ومنة شلبي وسليمان عيد. من ناحية أخرى، يعرض لعبدالجليل حالياً فيلم «الخطة العايمة»، الذي يشارك في بطولته مع علي ربيع وغادة عادل ومحمد عبدالرحمن.