ماجد المصري.. قائد «الهكسوس»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يخوض الفنان ماجد المصري السباق الرمضاني المقبل، من خلال المسلسل التاريخي «الملك»، ويجسد شخصية «كنزر»، أحد قادة جيش الهكسوس، الذي يتمتع بالدهاء العسكري الشديد.

تتناول الأحداث قصة أحمس وتحريره لمصر القديمة وطرد الهكسوس من طيبة، والعمل المأخوذ عن رواية «كفاح طيبة» للأديب العالمي نجيب محفوظ، سيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته عمرو يوسف، وسوسن بدر.

وأعرب المصري عن سعادته بنجاح شخصية «يحيى»، رجل الأعمال، في ثاني بطولاته الدرامية المنفردة، والتي جسدها في مسلسل «الوجه الآخر».

ودارت أحداثه في إطار الدراما التشويقية، حول الصراع على المال بطرق غير مشروعه، تأليف ماجد المصري، وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، وشارك في بطولته ندى موسى، ومحمد علي زرق.