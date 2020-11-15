«إيوتا» الـ 13

قال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن العاصفة «إيوتا» اكتسبت قوة إضافية، وأصبحت الإعصار الثالث عشر في موسم الأعاصير بالمحيط الأطلسي لعام 2020، ومن المتوقع أن تصبح أقوى وأكبر مع اقترابها من أميركا الوسطى.. وحذّر المركز من أنّ «إيوتا» سوف يتسبب في هطول أمطار بمعدل 40 سنتيمتراً، وحدوث انهيارات طينية، وفيضانات مفاجئة ومهددة للحياة، في هندوراس وشمال نيكاراغوا وشرق غواتيمالا وجنوب بيليز.

رجحت مراكز متخصصة أنّ «إيوتا» سيضرب المناطق الساحلية في نيكاراغوا وهندوراس اليوم، بعد أن ضرب جزيرة بروفيدنسيا الكولومبية في وقت متأخر من مساء الأمس.

(رويترز) و(أ ف ب)