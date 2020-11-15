كاميل فراشة «التشيلو»

عازفة التشيلو الفرنسية البلجيكية كاميل توماس في جلسة تصوير على سطح «معهد فرنسا»، وتتربع كاميل على عرش «العزف على التشيلو» عالمياً، وتتعامل معه برقة فراشة تلثم ثغر زهرة في حديقة غناء، وقدمت كاميل عروضاً رائعة، حازت إعجاب الملايين في مختلف دول العالم.

(أ ف ب)