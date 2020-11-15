إطلالة مدمجة بامتياز: انصهار جديد لساعات بيغ بانغ

أوّل ساعة بيغ بانغ بسوار مدمج!

بعد مرور 15 عاماً على ابتكارها، تطلّ ساعة بيغ بانغ للمّرة الأولى بسوار معدني مدمج، مع انصهار الحلقة الأولى بالعلبة. يأتي السوار المدمج ليقدّم العلبة بصياغة محدّثة، وهذا طبعاً مع المحافظة على السمات التي تطبع ماركة هوبلو: الفرادة والتميّز. هذه قطعة فريدة، لا ثاني لها تتّسم بهندسة مدمجة؛ انصهار للتكنولوجيا والأسلوب المميّز لتزيين المعصم بأرقى وأروع ابتكار. فهذه الساعة تجسّد جوهر هوبلو إن أطلّت بالسيراميك الأسود الشهير، الكينغ غولد الحصري، أو التيتانيوم الرمزي. تضمّ هذه النسخ الثلاث إصدار "أول بلاك" المحدود المؤلّف من ٥٠٠ قطعة والذي يعكس مفهوم "الخفاء المرئي" المقدّم عام ٢٠٠٦.

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١٥ عاماً على إطلاق بيغ بانغ واليوم نطرح إصداراً لا سابق له. سوار فريد ومدمج بالكامل مع علبة بتصميم محدّث لفئة مختلفة من عشّاق هوبلو. لا شكّ أنّ بيغ بانغ ٤٢مم إنتغرال وهندستها المدمجة قد انتقلا بهذا الموديل إلى عالم جديد تماماً.

إطلالة مدمجة بامتياز: انصهار جديد لساعات بيغ بانغ

ريكاردو غوادالوبي

الرئيس التنفيذي لهوبلو

-٢٠٢٠ – ١٥ عاماً من النجاح لساعات بيغ بانغ

لدى إطلاقها في بازلوورلد عام ٢٠٠٥، قدّمت بيغ بانغ فنّ الإنصهار وتصميمها الشهير إذ زاوجت ما بين الفولاذ، السيراميك، والمطاط، محقّقة نجاحاً مبهراً لهوبلو.

٢٠٢٠ – عام السوار المدمج

في العام ٢٠٢٠، واحتفالاً بعيدها الـ١٥، تُقدّم بيغ بانغ للمرّة الأولى على الإطلاق في تاريخها بسوار مدمج صُمّم بكلّ دقّة وعناية ليوضع حول المعصم بكلّ ثبات ويعكس فخامة قلّ نظيرها. فتصميم بيغ بانغ إنتغرال مثالي إلى أبعد الحدود مع تناغمه البصري الناتج عن التناسب الممتاز إلى حدّ أنّه لدى رؤية الساعة تخال أنّها لطالما كانت جزءاً من المجموعة.

إطلالة مدمجة بامتياز: انصهار جديد لساعات بيغ بانغ

سوارها فريد، لم يسبق له مثيل. فبصمته الجمالية قوّية جدّاً، ما يجعله يُقرن على الحال بأسلوب بيغ بانغ. ثلاث حلقات: واحدة مركزية واثنتان جانبيّتان؛ في هذا الشأن، على الأقلّ، سوار عادي. إلاّ أنّ أسلوبه المدوّي يرتكز على نفس قواعد العلبة التصميمية، مع أطرافه التي لا تردّد صدى جماليات الأزرار الضاغطة فحسب بل تعكس أيضاً هندسة الوسط مع تخريماتها.كما أنّ الأسطح المصقولة والملمّعة، إضافة إلى الحلقات المشطوفة والمشطوبة، تمنح تأثير العمق والتباين نفسه بين العلبة ووصلة الإطار.

بالطبّع، يأتي السوار المدمج ليقدّم العلبة بصياغة محدّثة. فبينما لا يزال القرص والإطار مطابقين لموديل بيغ بانغ ٤٢مم السابق – باستثناء المؤشّرات التي استُبدلت بها الأرقام العربية – أعيد اعتماد تصميم الإصدار الأصلي المطروح عام ٢٠٠٥ للأزرار الضاغطة. وهذه الأخيرة هي التي ألهمت أسلوب السوار، مع تعاقب الزوايا والتشطيبات من جهة والصقل والتلميع من جهة أخرى، ما يبرز جمال الساعة، من الوسط وحتّى السوار.

تحافظ بيغ بانغ ٤٢مم إنتغرال على بنية "التناوب" الشهيرة، لكن هذه المرّة بدون تطعيم الراتنج المركّب إنّما مع صنعها بالكامل من مادّة واحدة فقط – التيتانيوم، الكينغ غولد، أو السيراميك. أمّا الاستثناءان الوحيدان فهما الوصلات المصنوعة من الراتنج المركّب الأسود والتاج المقولب بالمطاط.

يطلق هذا الإصدار بثلاث موادّ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتاريخ هوبلو: التيتانيوم خفيف الوزن (٥٠٠ قطعة)، السيراميك المتين والمقاوم للخدش (٥٠٠ قطعة)، والكينغ غولد (٢٠٠ قطعة)، وهو عبارة عن خليط معدني فريد من الذهب، النحاس، والبلاتين، ينتج عنه ذهب أحمر حادّ عيار 18 قيراطاً، تتفرّد هوبلو بصبيغ بانغ ٤٢مم

HUB1280 – حركة الخاصّة من صنع هوبلو – الإصدار الثاني

· آلية كرونوغراف أفقي بقابض ثنائي

· عجلة عمودية ظاهرة من خلال القرص

· قطر بالغ 30مم

· احتياطي طاقة لمدّة 3 أيّام

· نظام تعبئة أوتوماتيكي مسطّح

· حركة بسماكة 6.75مم

· علبة بس8ماكة 14.5مم

· هندسة مصمّمة لتسهيل التجميع والكشف عن عدد أكبر من الأجزاء المتحرّكة.

· الابتكارات التقنية (4 براءات اختراع): قابض الثواني المتأرجح، نظام الاحتكاك الخاص بالكرونوغراف مع ضبط لمحمل الكريات، نظام العجلة السقّاطة المثبّت مع أتراس أحادية الاتّجاه، مجموعة المنظّم بنظام الضبط الدقيق

· عاكس محمل الكريات المزدوج

· 354 جزءاً و43 جوهرة

هوبلو

يتم التعريف على هوبلو التي تأسست في سويسرا في عام ١٩٨٠، من خلال إبداعها الذي بدأ بمزيج مبتكر للغاية من الذهب والمطاط. ينبع "فنّ الإنصهار" هذا من خيال رئيسه البصري، جان-كلود بيفير، وقد دفعه الرئيس التنفيذي ريكاردو غوادالوبي إلى الأمام منذ عام ٢٠١٢.

إطلالة مدمجة بامتياز: انصهار جديد لساعات بيغ بانغ

مهّد إطلاق موديل بيغ بانغ الأيقوني في عام ٢٠٠٥ الحائز على العديد من الجوائز الطريق لمجموعات رائدة جديدة (كلاسيك فيوجن وسبيريت أوف بيغ بانغ)، ذات تعقيدات تتراوح من البسيطة إلى المعقّدة للغاية، مما أسّس هوية دار صناعة الساعات السويسرية وضمن نموهها المثير للإعجاب.

حريصة على الحفاظ على خبرتها التقليدية والمتطورة، وتباعً لفلسفتها "كن أول ومختلف وفريد"، تبقى شركة صناعة الساعات السويسرية في الطليعة باستمرار، من خلال ابتكاراتها في المواد (ذهب ماجيك غولد المقاوم للخدش، والسيراميك في ألوان نابضة بالحياة، والصفير الأزرق) وإنشاء آليات خاصّة بها (اونيكو، ميكا-١٠، توربيّون).

تلتزم هوبلو التزاما كاملا بإنشاء علامة ساعات راقية ذات مستقبل حافل: مستقبل ينصهر مع الأحداث الرئيسية في عصرنا (كأس العالم فيفا™، دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي وفيراري) وأفضل سفراء عصرنا (كيليان مبابي، اوساين بولت، وبيليه).

اكتَشِف عالم هوبلو في بوتيكاتنا الموجودة في المدن الرئيسية في جميع أنحاء العالم: جنيف وباريس ولندن ونيويورك وهونغ كونغ ودبي وطوكيو وسنغافورة وزيورخ وعلى HUBLOT.com.

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