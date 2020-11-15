منظومة ذكية جديدة ترفع كفاءة التطبيقات الإلكترونية

ابتكر فريق من الباحثين بجامعة ساسكاتشوان الكندية منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها أن تجعل التطبيقات الإلكترونية الشهيرة مثل أمازون وبرامج المساعدة الافتراضية الخاصة بمحرك جوجل أكثر كفاءة وأقل استهلاكا للطاقة.

ويقول الباحثون إن الخدمات "الذكية" مثل تقنية التعرف على الوجوه والتنبؤ بالطقس وترجمة اللغات والمساعدة الافتراضية كلها تعتمد على تقنية للذكاء الاصطناعي تعرف باسم "التعلم العميق" من أجل التنبؤ بأنماط الاستخدام الخاصة بكل مستخدم.

ولكن هذه التطبيقات تتطلب مساحة تخزين ضخمة سواء على الأجهزة الإلكترونية ذاتها أو على أجهزة خوادم خارجية على الانترنت، وهو ما يؤدي أيضا إلى استنفاد طاقة الأجهزة الشخصية، ويعرض خصوصية المستخدم للخطر.

ونقل الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في التكنولوجيا عن الباحث هاو تشانج خبير الهندسة الكهربائية والحاسبات بالجامعة قوله إن "الطريقة التي توصلنا إليها تسمح بتفكيك العمليات الحوسبية الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى /أجزاء صغيرة/، وهذا يساعد التطبيقات الذكية على تنفيذها على الهواتف نفسها بدلا من الاعتماد على خوادم خارجية، وهو ما يقلل من استهلاك الطاقة".

وأكد أن "التقنية الجديدة ربما تفتح الباب على مصراعيه أمام ابتكار أساليب مختلفة لتصميم التطبيقات وأنظمة التشغيل الخاصة بالأجهزة الرقمية مثل الكمبيوترات اللوحية والهواتف وغيرها".