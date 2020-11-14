9 طرق تساعدك على التفاؤل والإيجابية

ترجمة: عزة يوسف

يمر الكثيرون بظروف صعبة تجعلهم ينظرون إلى الجانب السلبي من الحياة، ويصعب عليهم التحلي بالتفاؤل والإيجابية، وقد نشر موقع «Forbes» بعض الطرق للمساعدة في التخلص من المشاعر المزعجة، وتبني منظور إيجابي، والحفاظ على صحة ذاكرتك، ومنها:

الفرصة

تعلم أن تبحث عن الفرصة السانحة داخل الأمور الصعبة، وركز على الجانب الإيجابي للوضع السلبي، فبدلاً من التفكير في أن الكثير من الناس سيصابون بفيروس «كورونا»، فكر في أن الكثير سيتعافون أيضاً.

الحلول

ركز على الحلول بدلاً من المشاكل، وحاول الخروج بمجموعة واسعة من الاحتمالات التي قد تؤدي للتغلب على المشكلة، مع اعتبار تأثير كل احتمال منهم عليك، وفكّر في الأمر على أنه مغامرة تقوم بها وليس مشكلة يجب حلها.

النظرة الواسعة

وسّع نطاق نظرتك ولا تنظر تحت قدميك، حيث إن هناك شيئاً إيجابياً دائماً في أي وضع حتى في ظل أشد الضغوط قسوة، وتعلم كيف تركز عقلك على الجوانب المحتملة للصورة الكبيرة للمواقف والبناء عليها، حتى يتسع نطاق وحدود تفكيرك، وتتمكن من رؤية المزيد من الاحتمالات.

تجنب المبالغة

تجنب المبالغة في المواقف، ولا تدع حدثاً سلبياً واحداً يتحكم في نمط حياتك بالكامل، على سبيل المثال، إذا لم تحصل على الترقية التي تنتظرها لا يعني ذلك أنك لن تحقق أهدافك المهنية أبداً، بل عليك التفكير في الخطوات الأخرى التي يمكن اتخاذها لتحقيق أهدافك، مع إدراك أن لا يوجد وضع دائم، وكل موقف يمكن أن يتغير للأفضل.

التدريب

تدرب على الحديث الإيجابي مع النفس، حتى بعد التعرض لخيبة أمل كبيرة، وفكر في انتصاراتك السابقة وما حققته من قبل، وبدلاً من انتقاد نفسك، تعلم التعاطف مع الذات، وتجنب الحديث السلبي.



تعلم من الدروس

انظر للانتكاسات على أنها دروس تتعلم منها، وفكر فيما يمكنك تعلمه من النتائج الصعبة، واستخدمه كنقطة انطلاق جديدة وليس حواجز توقف مسيرتك، وحاول رؤية المكاسب التي تختفي وراء الخسائر، والتي من شأنها أن تزيد مثابرتك وقوتك في الجولات التالية.

اقتحم المواقف

لا تخشى خوض مخاطر صغيرة في المواقف الجديدة بدلاً من توقع الأسوأ دون تجربة، على سبيل المثال، قد تقرر عدم ارتياد حفلة لأنك لا تعرف أحداً هناك، ولكنك قد تتعرف على شخصيات رائعة وتكوّن صداقات جديدة.

البهجة والمرح

تدرب على نشر البهجة والمرح حيث إن الفكاهة دواء للروح، وتعلم أن تضحك على أخطائك أو تقول النكات أو شاهد فيلماً كوميدياً، ولا تحاول تذكر التجارب السيئة التي مررت بها.

التفاؤل والأصدقاء

أحط نفسك بالأشخاص الإيجابيين واخرج مع أصدقائك وزملائك المرحين، حيث إن التفاؤل معدٍ، وعندما تحط نفسك بأشخاص متفائلين، تسود الإيجابية وتصبح جزءاً منك.