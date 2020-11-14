حبيب الياسي.. «بلا سبب»

أبوظبي (الاتحاد)

انتهى المطرب الإماراتي حبيب الياسي من تسجيل أحدث أعماله الغنائية باللهجة العراقية، بعنوان «بلا سبب»، وهي من كلمات حيدر نجن، وألحان الفهد، وتوزيع مهند خضر، وهندسة صوتية نور هاشم، ومن إنتاج شركة «إتش برودكشن» للإنتاج الفني للمنتج الإماراتي علي الياسي، وتم التسجيل باستوديوهات الشركة في أبوظبي.

«بلا سبب» باكورة أعمال الياسي باللهجة العراقية، وتعتبر هي العمل الرابع له في فترة قصيرة، حيث يشهد نشاطاً فنياً مكثفاً هذه الفترة، لتقديم عدد من الأغنيات باللهجات الأخرى غير الإماراتية والعراقية، إذ يفاضل أيضاً في الوقت الراهن بين أكثر من عمل غنائي باللهجتين المصرية والمغربية.

وأضاف «فكرة الأغنية جديدة، وإتقاني للهجة العراقية يعود للتعاون مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموسيقيين العراقيين، الذين لهم بصمة واضحة في العديد من الأعمال العراقية والعربية المتواجدة على الساحة.

وأشار، قائلاً «حاولت في (بلا سبب) الجمع بين الأسلوب الهادئ الكلاسيكي والأسلوب السريع لإرضاء الأذواق كافة».

كما أعلن الياسي عن تحضيره لأغنية وطنية يتم التجهيز لها خلال هذه الأيام، لطرحها تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 49 في 2 ديسمبر المقبل.