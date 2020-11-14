قبل أن تلمحني الشمس

«كأن هناك كلمات عند كل ظهور للشمس»

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قبل ازدحام الشارع وكضته أخرج كأي «بني آدم» ليس لديه ما يقوله أو يخبئه عن أحد، أدخل بفرص جديدة ووقت مزدحم بالشعر والكتابة والتفكير، تركت صوتي في الصالة خرجت دونه، قبل أن تلمحني الشمس، وترسل رجلاً إلى الشارع يقود مركبته بهدوء يستعجلني عند الفجر المسموع المقروء أَجِدني فيكِ يا نور العين الكثير لأظهره صباح النور «ياسكر زيادة» يا متعافية، يا بلادي..

من هذه اللحظة الصبر، الوقت هو ما أحتاجه، بملامح صباحاتها المتنوعة بأطيافها ولهجاتها الغنية بغنى ترابها وأشجارها، أخرج إليها متطلعاً لمعرفة ماذا قرر اليوم، ممازحاً قلبي إذا لم تبتسم، سأقع في حيرتي، أضع تفاؤلي على الرحب والسعة يا نور الدنيا «يا مكاناً ضمنا»..

بأحاسيس دافئة بفلسفة توزيع الأخضر ومساحته وأناقة أمكنتهِ وتنوع أزهاره أخرج غارفاً من هدوئها، قبل أن تلمحني الشمس وترسل تلميحات أشعتها سأقف أمام جبل أخبره أن يفتح قلبه ويخبرها لِم يخرج الناس قبل أن تشرق ينتظرونها مجددين الحياة في أجسادهم، محيين التفاؤل في أنفسهم شاكرين لله حامدين، أترك التفاصيل تضيف دفئاً وسعادة إلى الحياة.

قبل أن تلمحني الشمس سأفاجئها بالشعر ومسودات الكتابة، بهدوء أتبع ظهورها بوجهٍ مستبشر ضاحك، سألكز انتباهي من خاصرته وأقول إنها الشمس عيونٌ لنا نرى بها بوضوح كُن معها تنبهنا على الأشياء التي لم نلتفت لها وغفلنا عنها، حضورها ثقتنا بأنفسنا باختيار ما يناسبنا ويجددنا مع الحياة يمنحنا علاقة رائعة مع النهار، النهار الذي يصف لنا الحياة كسلة مملوءة بالتفاؤل، وإلقاء النظرات على الأشياء الجميلة الصديقة.

سأساند عيني بإغماضها ومساعدتها على مواجهة الضوء عند ظهوره، سأغمض عيني وأفكر بكل ماهو جيد أتخيل ما خرجت له من سعادة، أساعد جسدي ويدي على حمل الأوزان ومصافحة يوم جديد وصباح مليء بالصدق والإيجابية، أعطي لقلبي فرحاً يليق باللقاء وخطوات تسير واثقة.

لهؤلاء حياة بسيطة يأتون إلى ما يحبون يضيفون سروراً ويرسلون البهجة في صدور الآخرين، أذهب إلى أماكنهم «كبار المواطنين».

أخرجُ من خجل الظلمة إلى ضحكات النهار الصادقة الساكنة فينا الكلمات السعيدة، المنصتة للحديث

«الشعر العطف الكبير

في فكرة الظهور

سأعرض عليها فكرتي

بأن أصبح تمثالاً».