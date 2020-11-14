احتفاءً باليوم الوطني.. حفل غنائي بالشارقة

تنظم لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني حفلاً غنائياً بمناسبة اليوم الوطني على مسرح المجاز بالشارقة.. وأكد خالد جاسم المدفع رئيس اللجنة حرص الإمارة على مشاركة الدولة احتفالاتها بهذه المناسبة العزيزة، مشدداً على اتخاذ كافة التدابير الوقائية والضوابط الاحترازية الصحية خلال الحفل، الذي تقرر السماح للجمهور بحضوره.

الشارقة (وام)