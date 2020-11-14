275 ألف دولار لخطاب بيتهوفن

دالاس (د ب أ)

حقق خطاب للمؤلف الموسيقي الألماني الراحل لودفيج فان بيتهوفن 275 ألف دولار في مزاد بالولايات المتحدة، ويتجاوز المبلغ أربعة أمثال ما توقعته دار المزادات.

وكشفت دار «هيريتدج» للمزادات أنها كانت تتوقع أن يحقق الخطاب 60 ألف دولار فقط.

وقالت ساندرا بالومينو، مسؤولة المخطوطات في «هيريتيج»: «السعر مفاجأة كبرى.. لقد تجاوز ما تحققه الرسائل عادة.. الخطاب أثار حماس المشاركين، لأن بيتهوفن يتحدث فيه عن موسيقاه».

وفي الخطاب المكتوب بخط اليد، يطلب بيتهوفن من السيد فون باومان إعادة النوتة الموسيقية لثلاثة من عازفي البيانو، ووعد بإعادتها مع سوناتا كمان في غضون أيام قليلة.