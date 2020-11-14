ديانا تظهر في «ذي كراون»

لندن (أ ف ب)

يتناول الموسم الرابع من مسلسل «ذي كراون» الذي يبدأ عرضه اليوم على «نتفليكس»، تفاصيل انضمام الأميرة ديانا إلى العائلة الملكية البريطانية، ويغوص في أعماق هذه الشخصية التي لم تخسر سحرها رغم مرور أكثر من عقدين على وفاتها المأسوية.

وتجسّد إيما كورين، وهي ممثّلة مغمورة، دور ديانا في صباها، محاكية صوتها الناعم ونظرتها الخجولة.

وأقرّت كورين في تصريحات لـ«صنداي تايمز» أن أداء شخصية كانت «أميرة الشعب» يفرض عليها «ضغوطاً كبيرة».

وتجسّد كورين دور الشابة الساذجة والزوجة المهملة، التي تعاني جراء غرق زوجها الأمير تشارلز في غرام كاميلا، حبيبته الأولى.