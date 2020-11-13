شابان يتحديان الإعاقة.. «أذناي له وقدماه لي»

دمشق (أ ف ب)

في أزقّة دمشق القديمة، يدفع الشاب الأصم أحمد الكرسي المتحرك لصديقه المشلول بدر، ليشكلا معاً ثنائياً فريداً، يتشارك هموم الحياة والعمل، ويجسّدا قصة دمج ناجحة لاثنين من أصحاب الهمم.

منذ حوالي ثلاث سنوات، يقضي الصديقان وقتهما معاً، ولا يُمكن لأحدهما أن يتخيّل حياته من دون الآخر.. وكانت البداية في 2012، عندما أصيب بدر الهجّامي (28 عاماً) بقذيفة تسبّبت في إصابته بشلل تام، جعل الكرسي المتحرك صديقه الوحيد إلى أن تعرّف في 2017 على أحمد موسى (24 عاماً)، وهو شاب أصمّ فقد القدرة على النطق والسمع في الثانية من عمره.

ومنذ نحو ثلاث سنوات، صار كلّ منهما سنداً ومكملاً للآخر.