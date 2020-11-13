عمرها 106 أعوام وتتعافى من كورونا

برلين (د ب أ)

تعافت مسنة ألمانية، عمرها 106 أعوام من كورونا، وفقاً لمستشفى أورانينبورج الذي عالجها أطباؤه.

وقال كبير الأطباء هارالد بانويتز، إن المرأة غادرت المستشفى، وتتمتع بحالة عامة جيدة للغاية رغم كبر سنها، مشيراً إلى أن أن جهازها المناعي نجح في مواجهة الفيروس.

وكانت المرأة البالغة من العمر 106 أعوام قد نقلت إلى مستشفى أورانينبورج بسبب تقلصات في المعدة وإسهال، ولم تكن تعاني من مشاكل تنفسية كبيرة.. ومع ذلك، أكد الفحص أنها مصابة بالفيروس وتم عزلها على الفور، وإعداد خطة لعلاجها.

وقبل أيام قليلة، تعافت امرأة تبلغ من العمر 97 عاماً تقطن ولاية براندنبورج قرب برلين من الفيروس.