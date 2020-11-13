هدايا «ديوالي»

نيودلهي (أ ف ب)

تزاحمت جموع كبيرة من الهنود في أسواق نيودلهي عشية عيد «ديوالي» السنوي، رغم تفشي فيروس كورونا.

وأقبل الزبائن على الأسواق لتناول المأكولات أو شراء الهدايا.. بعد أن ملوا الحجر في بيوتهم، وقرروا الخروج للاحتفال بالعيد.

واستعانت السلطات بمكبّرات صوت تناشد رواد سوق «لاجبات ناغار» أحد أكثر أحياء العاصمة ازدحاماً، وضع الكمامات والالتزام بالتباعد في الممرات الضيّقة.

وحذر سرينات ريدي من مؤسسة الصحة العامة الحشود من «البرد والتلوث» ونصح بالالتزام بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لتجنب الإصابة بالفيروس.