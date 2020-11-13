الزراعة العضوية.. منتجات آمنة وبيئة صحية

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

تلبية لرغبة كبار المواطنين، وضمن نادي «بركة الدار»، نظمت مؤسسة التنمية الأسرية ورشة بعنوان «أساسيات الزراعة العضوية»، في إطار مبادرة الأندية الاجتماعية الافتراضية لكبار المواطنين، حيث قدم الورشة المهندس عامر الكثيري من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والذي أجاب عن استفسارات الحضور المشاركين.

تضمنت ورشة «أساسيات الزراعة العضوية» أربعة محاور أساسية هي: مفهوم الزراعة العضوية، مبادئ الزراعة العضوية، إطار العمل القانوني والمؤسسي في مجالها، وأهم الممارسات في إنتاجها.

قالت فاطمة المرزوقي أخصائي رعاية نفسية، إن الورشة تندرج في إطار الاهتمام بكبار المواطنين، حيث دأبت المؤسسة على تقديم ورش متنوعة كل أسبوع، في إطار نادي «بركة الدار»، موضحة أن الورشة انبثقت عن الاهتمام بالصحة النفسية واستثمار وقت الفراغ، ووقع الاختيار على الزراعة العضوية، لما لها من أهمية وما تعكسه على الصحة العامة والبيئة، مشيرة إلى أنه سيتم تناول الزراعة المنزلية خلال الشهر المقبل، تلبية لرغبة الحضور من كبار المواطنين، وأضافت أن المؤسسة تنظم ورشة كل يوم أربعاء لفائدة كبار المواطنين وتتطرق لمواضيع مختلفة تهم هذه الفئة في مختلف المجالات الاجتماعية والنفسية، مؤكدة أن الكثير من المواضيع التي تتم مناقشتها وطرحها في نادي «بركة الدار»، يتم اقتراحها في إطار مجلس الحكماء الذي يتكون من كبار المواطنين.

معايير دولية

وتناول المهندس عامر الكثيري رئيس وحدة الزراعة العضوية بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالشرح والتحليل، مفهوم الزراعة العضوية وفوائدها الإيجابية الصحية والبيئية، موضحاً أنها تهدف إلى إنتاج الغذاء دون استخدام المواد أو الأسمدة أو المبيدات المصنعة كيميائياً، والمواد المعدة وراثياً مع التركيز على الموارد الداخلية للمزرعة وتقليل الاستفادة من المدخلات الخارجية حسب المنظمة العربية للتنمية الزراعية، موضحاً أن المنتج الزراعي يوصف بالعضوي إذا استوفى مجموعة من المعايير والأنظمة والمقاييس الدولية التي تحكم الإنتاج في جميع مراحله.

توازن بيئي

وعن أهداف الزراعة العضوية الكثيرة والإيجابية، قال الكثيري إنها تعمل على المحافظة على صحة الإنسان والتوازن البيئي والتنوع الحيوي، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، كما أن القيمة الغذائية للمنتجات العضوية تكون عالية، حيث تعمل على إنتاج غذاء آمن وصحي وبجودة عالية خالية من المبيدات ومن المعادن الثقيلة الضارة، كما أنها تعمل على زيادة عمر الثمرة بعد الحصاد التي تمتاز بالنكهة والطعم المميز.

4 مبادئ

وتطرق الكثيري إلى أهم مبادئ الزراعة العضوية المعتمدة من الاتحاد العالمي، وتشمل كيفية التعامل مع عناصر البيئة بأفضل الطرق للإنتاج الزراعي الآمن، ومنها مبدأ الصحة، حيث ينبغي على الزراعة العضوية أن تدعم وتحسن صحة الإنسان والتربة والنبات والحيوان والأرض كوحدة واحدة لا تتجزأ.. ومبدأ البيئة الذي يدعم الزراعة العضوية والدورات الزراعية والنظم البيئية الحية، ويعمل معها بتناغم ويساعد في استدامتها، إضافة إلى مبدأ العدل حيث يجب أن تبني الزراعة العضوية علاقات تضمن العدل فيما يتعلق بالبيئة المشتركة وفرص الحياة، وأخيراً مبدأ العناية والذي يدير الزراعة العضوية بأسلوب وقائي مسؤول، لحماية صحة الأجيال الحالية والمقبلة.

شهادة عضوية

وفي محور إطار العمل القانوني والمؤسسي في مجال الزراعة العضوية، قال الكثيري إنها تتمثل في إجراءات الحصول على الشهادة العضوية، من خلال تقديم طلب إلى هيئة أبوظبي للزارعة والسلامة الغذائية، مرفقاً بجميع الأوراق الرسمية، لتوقيع اتفاقية بين هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مع مالك المزرعة، ورسالة تفيد بتحويل المزرعة إلى نظام الزراعة العضوية وإقرار مالك المزرعة بالالتزام بجميع المعايير المنصوص عليها، وتعبئة طلب هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

تعقيم شمسي

قال المهندس عامر الكثيري رئيس وحدة الزراعة العضوية بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إن أهم ممارسات الإنتاج الزراعي العضوي تتمثل في التعقيم الشمسي للتربة بطريقة طبيعية للقضاء على آفات التربة الزراعية، من خلال استخدام غطاء، بلاستيكي لمدة تتراوح بين 4 و6 أسابيع خلال فترة الصيف، وهي الفترة التي يمكن للتربة استقبال أكبر كمية من أشعة الشمس، كما تناول الزراعة المترافقة والزراعة المختلطة وتدوير المخلفات الزراعية والوقاية وإدارة الآفات في الزراعة العضوية.