شارون ستون.. تعشق الرسم والتلوين

القاهرة (الاتحاد)

كشفت الممثلة الأميركية شارون ستون عن أنها تحب ممارسة التلوين، لمساعدة نفسها على الاسترخاء عندما تشعر بالتوتر أو القلق.

وأعربت النجمة، البالغة من العمر 62 عاماً، ولديها ثلاثة أبناء بالتبني، عن اعتقادها بأن الرعاية الذاتية مهمة للغاية وأن إحدى الطرق المفضلة لديها للاسترخاء هي أن تُخرج أقلامها وألوانها وترسم صوراً ملونة. وأوضحت شارون أن أهم شيء يمكن القيام به للراحة النفسية أثناء فترة تفشي فيروس «كورونا»، هو البقاء على تواصل مع الآخرين، بجانب العناية بالذات سواء بأخذ حمام دافـئ أو ممارسة اليوغا أو الرسم والتلوين.. ونقل موقع «Statesville» عن ستون قولها، إنها تمتلك مجموعة من كتب التلوين تضعها على طاولة فوقها برطمانات كبيرة من أقلام الرصاص وأقلام التلوين.

وتجلس طوال الوقت، لتلون مع أبنائها أو أصدقائها، وتجدها طريقة لطيفة وباعثة على الهدوء حقاً.. وحذرت شارون من عدم الاهتمام بالصحة النفسية مع اضطرار الأشخاص إلى الانعزال عن الآخرين، وهو ما قد يؤدي إلى أن يصبحوا متمركزين حول أنفسهم ويفقدوا إحساسهم بذاتهم، مؤكدة أن ذلك أمر خطير للغاية.