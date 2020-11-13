«النانو».. أسرع طريقة لاكتشاف البكتيريا المقاومة

القاهرة (الاتحاد)

تمكن فريق من الباحثات من تطوير طريقة أسرع لاكتشاف البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية باستخدام تقنية «النانو». وذكر موقع «Study Finds» أن الطريقة القياسية لاكتشاف المقاومة في البكتيريا كانت تستغرق ما بين 12 و24 ساعة، غير أن مجموعة من العالمات بجامعة شيفيلد البريطانية طورن طريقة جديدة وأسرع لاكتشافها في غضون 45 دقيقة فقط. ويمكن لنتائج الدراسة أن تحسن قدرات مقدمي الرعاية الصحية عند وصف المضادات الحيوية بشكل صحيح للمرضى وتقليل إساءة استخدامها، وهذا ما يعتبر خطوة رئيسة في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية كمشكلة عالمية يُتوقع أن تسبب 10 ملايين حالة وفاة سنوياً، وتكلف الاقتصاد العالمي 100 تريليون دولار بحلول عام 2050. وقالت المؤلفة المشاركة في الدراسة الدكتورة أليس باين من قسم علوم وهندسة المواد بجامعة شيفيلد، إنها تمكنت بالتعاون مع الباحثات من إثبات أن طريقتهن هي الأسرع، حيث يتم إعادة إنتاج القيم بشكل أسرع.