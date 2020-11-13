علي الحجار: أغاني «المهرجانات».. ظاهرة مؤقتة

علي عبد الرحمن (القاهرة)

علي الحجار، فنان من طراز خاص وصوت عذب، قدم أعمالاً تخاطب إحساس الجمهور ووجدانهم، فحصل على لقب صاحب الحنجرة الذهبية بجدارة، وفي حواره لـ«الاتحاد»، كشف الحجار عن موعد طرحه ألبومه الغنائي الجديد، «لو عايز»، بداية العام المقبل، والذي يضم 14 أغنية متنوعة، وتعاون من خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين، معرباً عن سعادته بإصدار الألبوم الـ 26 له.

وأوضح أن أغنية «لو عايز»، التي تحمل اسم الألبوم، كلمات محمد جلال، وألحان ممدوح صلاح، كما يتعاون مع الكاتب محمد العسيري في 3 أغنيات، وهي «مفيناش م الخوف»، ألحان خالد داغر، وأغنية «كمان مرة»، ألحان أحمد الحجار وأغنية «ست الدرع»، باللهجة الصعيدية.

قال الحجار إنه نفذ وصية والده الراحل إبراهيم الحجار منذ احترافه الغناء، عندما قال له «اصنع أغاني تعيش بعد مماتك.. لا تموت وأنت على قيد الحياة».

ومنذ تلك اللحظة أخذ على عاتقه تقديم أعمال تعيش للجمهور، ولا يلتفت إلى مغريات المال والتنازل عما يؤمن به في رسالته الفنية.

وقد قرر الحجار العودة إلى خشبة المسرح بعد غياب دام 6 أعوام بعرض غنائي استعراضي، في إطار الدراما الاجتماعية، ويعكف على كتابتها إبراهيم عيسى، وإخراج أحمد عبد العزيز، ومن المقرر عرضها على المسرح القومي العام المقبل.

تترات الدراما

وبالرغم من أن الحجار في مقدمة نجوم غناء التترات الدرامية على مدار 30 عاماً، فإنه ابتعد عنها 9 سنوات، موضحاً أن التتر كانت له حالة خاصة تحاكي الدراما بالعمل وتخلق المعايشة مع الجمهور مثل «ليالي الحلمية» و«المال والبنون»، أما حالياً فهدفها جذب المشاهدين بأغنية تشويقية بعيدة عن الأحداث.

وعن رأيه في برامج المسابقات الغنائية أوضح أنه بالرغم من وجود أصوات جيدة، فإنه يرفضها، لأنها تهتم فقط بالمكاسب المادية من خلال الإعلانات ونسب المشاهدة، وتصبح المواهب بعد البرنامج في طي النسيان دون دعم.

ظاهرة مؤقتة

وأكد الحجار أن أغاني المهرجانات، ظاهرة مؤقتة، واصفاً إياها بالنكسة الموسيقية التي تؤثر بالسلب على ذوق المجتمع، وأنه ليس ضد نوع الموسيقى، بل ضد الكلمات المبتذلة الدخيلة على مجتمعاتنا العربية.

وشدد على أنه من حق أي شخص ممارسة الغناء، ولكن لا بد أن تتوافر المعايير الفنية ومنها الصوت الجيد، والكلمة واللحن، مؤيداً قرارات نقابة المهن الموسيقية بالتصدي لأغاني المهرجانات، موضحاً أن الفن، وخاصة الموسيقى، سلاح مهم في محاربة الأفكار المتطرفة والتشدد، وفي الوقت نفسه فإنه يجب مواجهة أي محاولات لتخريب الموسيقى وتحويلها إلى إسفاف.

وقال الحجار إنه يرى أنه محظوظ، كونه المطرب العربي صاحب نصيب الأسد في مشاركة الموسيقار العالمي عمر خيرت أعماله، حيث قدم معه 16 أغنية، وبالرغم من مرور السنين، فإن تلك الأغاني راسخة في وجدان الجمهور العربي.

مهرجان الموسيقى العربية

عن نجاح حفله الأخير في مهرجان الموسيقى العربية، أوضح الحجار أن المهرجان له مكانة خاصة في قلبه، لأنه يجمع كافة الأنماط الموسيقية من الوطن العربي.

وقال إنه يشارك به منذ انطلاق دورته الأولى منذ 29 عاماً بصفة دائمة، معرباً عن سعادته بإقامة هذا الحدث المهم رغم ظروف جائحة «كورونا»، وقد قدم الحجار على مدى ساعتين 19 أغنية، وحرص على افتتاح الحفل بأول أغنية في مشواره الفني «على قد ما حبينا»، والتي قدمه فيها الموسيقار بليغ حمدي عام 1977، كما قدم أغنية «مفيناش م الخوف»، من ألبومه القادم.