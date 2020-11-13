رياض الأطفال المثالية.. تحقق النجاح في المستقبل

ترجمة: عزة يوسف

روضة الأطفال الجيدة والمثالية لها أهمية هائلة في تشكيل مستقبل الأطفال، بحسب دراسة جديدة قام بها باحثون في جامعة مونتريال وجامعة سانت آن الكندية.

وقالت المؤلفة الرئيسة كارولين فيتزباتريك، الأستاذ المساعد لعلم النفس، إن الدراسة أكدت على فكرة أن مهارات الطفولة المبكرة تساعدك على تحقيق النجاح في المستقبل، واعتماد أسلوب حياة أكثر صحة في مرحلة البلوغ.

وأوضحت كبيرة المؤلفين ليندا باغاني، أستاذ التربية النفسية، أن العديد من الأطفال يبدأون مرحلة رياض الأطفال غير مهيأين بشكل كافٍ للاستفادة من التدريس في الفصول، ويكافحون طوال رحلتهم الأكاديمية، للحصول على المهارات المعرفية والاجتماعية والحركية من النشاط البدني.

ووفقاً لما نقله موقع «ANI News»، فإن فريق البحث وجد أن مهارات الرياضيات البسيطة التي اكتسبها الصغار في مرحلة رياض الأطفال، أسهمت في تحسين التحصيل الدراسي في نهاية المرحلة الثانوية وتقليل مخاطر التسرب.

كما لاحظ المعلمون أن الصغار الذين كانوا في رياض أطفال جيدة، لم يقبلوا على تعاطي المخدرات أو التدخين في فترة البلوغ. وأضافوا أن هؤلاء الأطفال كانوا يميلون للمشاركة في الأنشطة البدنية، وينخفض لديهم خطر زيادة الوزن عند بلوغ سن 17 عاماً تقريباً.

وخلص الباحثون إلى أنه يجب على الآباء والأمهات الحرص على حصول أبنائهم على بداية دراسية صحيحة، عن طريق إلحاقهم في رياض أطفال مثالية وجيدة، لمساعدتهم على تعزيز مهاراتهم المبكرة والحفاظ عليها.